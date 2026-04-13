Leeds quebra tabu de 45 anos em Old Trafford e surpreende o Manchester United

O Leeds United alcançou um feito histórico na noite desta segunda-feira (13) ao vencer o Manchester United por 2 a 1, em pleno Old Trafford. O resultado encerrou um jejum de 45 anos sem vitórias da equipe de Yorkshire sobre os Red Devils na casa do rival em jogos válidos pelo Campeonato Inglês – a última vez que o time visitante havia vencido em Manchester pela liga foi em fevereiro de 1981

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A falta de ritmo de jogo parece ter pesado para os donos da casa logo no início da partida. O Leeds United aproveitou a desatenção defensiva para construir sua vantagem ainda no primeiro tempo, sob o comando do atacante Noah Okafor. O primeiro gol saiu logo aos cinco minutos, em uma finalização de primeira após cruzamento de Jayden Bogle. Aos 29 minutos, Okafor ampliou o placar com um chute de fora da área que desviou em Leny Yoro e enganou o goleiro Senne Lammens, deixando o placar em 2 a 0 antes do intervalo.

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A tentativa de recuperação do Manchester United na segunda etapa sofreu um duro golpe aos 11 minutos. O zagueiro Lisandro Martínez, que fazia seu retorno ao time titular, foi expulso após intervenção do VAR. O árbitro revisou o lance no monitor e aplicou o cartão vermelho direto após identificar que o defensor argentino puxou o cabelo do atacante Calvert-Lewin em uma disputa de bola.

Esta foi a segunda partida consecutiva em que o Manchester United precisou atuar com um jogador a menos devido a uma expulsão de um zagueiro. Na rodada anterior, contra o Bournemouth, Harry Maguire também havia recebido o cartão vermelho. Com dez homens em campo, Michael Carrick precisou reorganizar o sistema defensivo, recuando o volante Casemiro para atuar improvisado na linha de zaga durante boa parte do tempo restante.

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Mesmo com a inferioridade numérica, o Manchester United passou a dominar a posse de bola e pressionar o Leeds no campo de defesa. A postura ofensiva incendiou a torcida em Old Trafford, especialmente após as substituições que promoveram as entradas de Mbeumo e Diogo Dalot. A pressão surtiu efeito aos 24 minutos do segundo tempo, quando Casemiro apareceu na segunda trave para completar, de cabeça, um cruzamento profundo de Bruno Fernandes, diminuindo o placar para 2 a 1.

Jogadores do Leeds United comemorando, enquanto Casemiro se lamenta após a derrota do Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)

O gol de Casemiro mudou o panorama do jogo, transformando a reta final em um ataque contra defesa. O volante brasileiro, além de marcar o gol, tornou-se a principal ameaça aérea dos mandantes. Aos 41 minutos, Casemiro teve uma chance clara de empatar o confronto em mais uma cabeçada forte, mas a bola foi retirada em cima da linha pelo centroavante Calvert-Lewin, que recuou para ajudar a defesa do Leeds.

Nos acréscimos, que somaram sete minutos devido às paradas para o VAR, o Manchester United acumulou chances perdidas. Ugarte e Benjamin Sesko obrigaram o goleiro Darlow a realizar defesas difíceis para manter a vantagem mínima.

Manchester United em fase mista na temporada

O resultado interrompe uma sequência de estabilidade do Manchester United em casa e traz consequências para a próxima rodada. Além de perder os pontos, Carrick não poderá contar com Lisandro Martínez para o clássico contra o Chelsea, no próximo sábado. Para o Leeds United, a vitória histórica representa um alívio na luta contra o rebaixamento, sendo a primeira vez que o clube marca dois gols em Old Trafford pela elite desde o início da era Premier League.

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