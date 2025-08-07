O Barcelona venceu o Daegu por 5 a 0 na última segunda-feira (4), em partida que marcou a despedida da turnê do time catalão pela Ásia. Na ocasião, um dos destaques foi o brasileiro Geovani Júnior, de 24 anos, que iniciou o confronto como titular. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atacante revelou os bastidores de sua experiência ao enfrentar uma das melhores equipes do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Realização de um sonho? 💭

— Sem dúvida, foi um grande sonho realizado. Um momento que ficará marcado para sempre na minha história. Houve um momento em que parecia que eu estava dentro de um videogame, como se estivesse jogando Fifa. Foi especial dividir o gramado com esses jogadores, com os atletas do Barcelona. Sem dúvida, conseguimos crescer muito jogando contra eles, porque sabemos o nível que eles têm, tanto no coletivo quanto no individual.

continua após a publicidade

— O que mais me chamou atenção no time do Barcelona foi a troca de passes rápida, a inteligência com que eles pensam cada jogada e, sem dúvida, a precisão dos passes.

Troca de camisas com craques 🔵🔴

— Antes do apito inicial, pouco antes de o jogo começar, troquei uma ideia rápida com o Raphinha. Depois do jogo, eu e os outros brasileiros do meu time também falamos com ele. Ele nos tratou muito bem, com muito carinho. Ele é um cara excepcional, tanto dentro quanto fora de campo. Consegui trocar de camisa com ele e também com o Yamal.

continua após a publicidade

Saldo positivo? ✔️

— Acho que, nessa partida, entendemos que, quando estamos focados e com a intensidade correta,a gente consegue produzir um bom futebol. Nos primeiros 20 minutos, conseguimos criar boas jogadas e estávamos bem posicionados em campo. Acredito que nós capazes de competir em alto nível e de alcançar muito mais do que a posição em que nos encontramos no momento.

Quem é Geovani Júnior? ⚽

Nascido em Marabá, no Pará, Geovani construiu sua carreira longe dos gramados brasileiros. Sem nunca ter atuado profissionalmente por clubes do país, iniciou sua trajetória no projeto social Cacimbão, criado por seu pai e tio, ainda em sua cidade natal. Foi descoberto pelo Barcelona-SP, de Sorocaba, e, ainda na juventude, seguiu para Portugal em busca de oportunidades no futebol europeu.

Em solo português, disputou quatro temporadas pelo Famalicão, onde estreou como profissional, e permaneceu por mais um ano no time B do Vitória de Guimarães. Em 2023, seguiu para a Ucrânia e defendeu o Oleksandriya por duas temporadas, sendo vice-campeão nacional na temporada passada. Em 2025, iniciou um novo capítulo na carreira ao assinar com o Daegu, da Coreia do Sul. Veja os números da carreira do atleta:

🎮 67 jogos (25 como titular)

⚽ 3 gols

⏱️ 45 minutos em campo por jogo

🥅 1.1 finalizações por jogo (0.4 no gol)

🎯 0.3 passes decisivos por jogo

💨 68% de eficiência nos dribles

🤕 1.4 faltas sofridas por jogo

📈 Nota Sofascore: 6.78

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Geovani Júnior, estrela do Daegu, da Coreia do Sul (Foto: Facebook/Daegu)

Como foi a partida entre Daegu e Barcelona? 👀

1️⃣ Primeiro tempo

Confirmando o favoritismo, a equipe comandada por Hansi Flick abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Gavi. O meio-campista finalizou de perna esquerda de fora da área, acertando no contrapé do goleiro adversário.

O Daegu tentou exercer certa pressão sobre a defesa do Barcelona e teve um bom desempenho nos primeiros 20 minutos de jogo. No entanto, não conseguiu criar oportunidades reais para abrir o placar.

A pressão característica do Barcelona surtiu efeito aos 27', resultando em uma recuperação de bola no campo ofensivo, após erro da equipe do Daegu. Em um contra-ataque veloz, o time catalão articulou uma jogada pela esquerda, que terminou em cruzamento rasteiro para o interminável Robert Lewandowski ampliar o marcador.

Em noite inspirada, Gavi voltou a brilhar. Após receber um passe em profundidade pelo lado direito, o camisa 6 encobriu o goleiro com um toque sutil de pé direito, em lance que remete aos tempos áureos de Lionel Messi no clube.

2️⃣ Segundo tempo

No segundo tempo, o treinador alemão optou por uma escalação completamente nova, promovendo a substituição dos 11 titulares. Com um ambiente propício à preparação para a temporada, a equipe manteve o ritmo e seguiu marcando.

O quarto gol teve assinatura de La Masia, a base catalã: após uma envolvente troca de passes, Toni Fernández marcou após boa troca de passes. Já o quinto tento foi especialmente simbólico — o primeiro gol de Marcus Rashford com a camisa do Barcelona. O atacante inglês recebeu na marca do pênalti e chutou com força, de pé direito, para balançar as redes e fechar o placar. Veja os melhores momentos abaixo:

A partida marcou o terceiro amistoso do Barcelona nesta pré-temporada realizada na Ásia. Anteriormente, a equipe já havia vencido o Vissel Kobe, do Japão, e o Seoul, na Coreia do Sul, dando sequência a uma preparação bem-sucedida sob o comando de Hansi Flick. Veja como foram as partidas:

➡️ ‘Substituto’ de Yamal rouba a cena e garante vitória do Barcelona em pré-temporada

➡️ Barcelona goleia por 7 a 3 em pré-temporada com show de Lamine Yamal; veja

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.