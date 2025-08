A globalização consolidou o futebol como o esporte mais popular do mundo. Hoje, países com menor tradição esportiva competem em igualdade com as grandes potências. Nesse contexto, o Pafos FC, do Chipre, exemplifica como equipes de nações emergentes podem alcançar projeção no cenário global.

O clube cipriota, conhecido por reunir profissionais de diversas nacionalidades em seu corpo esportivo, registra um número crescente de brasileiros, tanto em campo quanto em funções de liderança e gestão. O último caso foi David Luiz, nome histórico da última década do futebol mundial.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o scout da do Pafos, Gabriel Corrêa, explicou como chegou ao futebol cipriota, além de mencionar a crescente relação do clube com o Brasil. Ele também comentou da expectativa gerada pela chegada de David na equipe. Além disso, veja o vídeo abaixo sobre como funciona o monitoramento do clube no mercado:

Início no Pafos 🔵

— Minha trajetória aqui no Pafos começou no meio da temporada 22/23. Eu já trabalhava com análise de desempenho aqui no Brasil, com produção de conteúdo e análise de desempenho, sou jornalista de formação.

— Naquele momento, iniciou a minha trajetória a partir do convite de um conhecido meu que trabalhava aqui no Pafos para a gente fazer um processo seletivo, se eu gostaria de trabalhar na área de scout. E a partir dali, eu comecei a fazer o trabalho no Brasil, focado no Sub-20 do Brasil, acompanhando a Copa São Paulo e os campeonatos brasileiros.

Mistura do Chipre com o Brasil 🟢🟡

— O Pafos tem uma ligação muito forte com o Brasil, primeiro porque os donos acreditam muito no potencial do futebol brasileiro em termos de qualidade, então eles sempre acompanharam e sempre tiveram muitos contatos. O nosso Head Scout aqui no clube é o Rodolfo Vaz, ele trabalhou no Benfica, trabalhou entre as diversas equipes de Portugal e ele também tem muito essa conexão com o futebol brasileiro. Então, a partir daí, a partir do Rodolfo como nosso Head Scout; o Bolívar Silveira, que foi outro que trabalhou aqui também como scout; o Pedro Henrique, scout brasileiro, que mora aqui no Chipre; o Caio, analista de desempenho da equipe principal; assim foi criando essa conexão.

— Hoje, não só brasileiros, mas lusofônicos. A gente tem muitos portugueses aqui no elenco, muitos espanhóis, mas acho até que é mais interessante perceber que o Pafos, hoje, é um clube mundial no sentido de muitas nacionalidades. A gente estava conversando, eu e o Pedro (scout), e a gente fez a conta entre funcionários do staff, jogadores, comissão técnica, funcionários, seja na cozinha ou no hotel do clube; enfim, em outras partes do clube, são mais de 30 nacionalidades que a gente tem aqui.

David Luiz no Chipre? 🪮

— É muito grande a expectativa com a chegada do David, porque a gente está falando de um jogador que não precisa de apresentações. A gente pode ver isso claramente com os torcedores, obviamente, desde a sua chegada, também na venda de camisetas e tudo mais, mas é um atleta que certamente ajuda dentro e fora de campo. De todas as informações que a gente tem, como a gente acompanha e vê um jogador desse nível, como ele é uma personalidade muito boa, uma liderança; então, certamente a expectativa pela chegada dele aqui é muito grande.

Conheça o Pafos ⚽

Fundado em 2014, o Pafos FC é o fruto da união de dois clubes locais, a fim de formar uma equipe mais competitiva no cenário local. Dez anos depois, o clube atingiu um marco histórico ao qualificar-se para a Conference League, a primeira participação da entidade em torneios continentais. O sucesso não se restringiu ao cenário europeu: o clube manteve-se competitivo e conseguiu seu primeiro no Campeonato Cipriota em 2024/25, garantindo uma vaga na Champions League pela primeira vez em sua história.

Para alcançar patamares mais elevados, a instituição contou com a contribuição de diversos profissionais estrangeiros, entre eles muitos brasileiros. O principal destaque é o atacante Jairo, que atuou pelo Pafos entre 2021 e 2025. Ao todo, foram 163 partidas, 59 gols e 47 assistências. Sua trajetória está diretamente ligada aos maiores êxitos do clube.

Jairo, brasileiro ídolo do Pafos, do Chipre (Foto: Divulgação/Pafos)

O sonho do Pafos de disputar a fase de grupos da Champions está mais próximo do que nunca e, agora, depende de um único desafio: superar o Dínamo de Kiev, equipe tradicional em competições europeias. A nova equipe de David Luiz enfrenta o gigante ucraniano nesta terça-feira (5) às 15h (de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase dos playoffs. O confronto será disputado na Arena Lublin, em Lublin, na Polônia.

