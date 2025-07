Fenômeno das redes sociais e andarilho da bola: conheça Serginho, o ‘Jogador Dublê’

Por todo o território brasileiro, milhões de jovens compartilham o mesmo sonho: tornar-se jogador de futebol. Entre a vasta maioria que não alcança o estrelato, Sérgio Barboza é uma exceção. Embora distante dos grandes holofotes, o atleta encontrou nas redes sociais uma forma de apresentar a realidade de grande parte dos profissionais do esporte bretão. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele teve a oportunidade de contar o passo a passo de sua trajetória, além de expor os próximos objetivos.

Poucos jogadores personificam com tanta precisão o futebol como um idioma universal quanto Serginho. Nascido em 1993, o carioca é o tipo de jogador que transformou o ofício em jornada, e a bola, em passaporte. Não há exagero ao afirmar que sua carreira desenha, sobre o mapa-múndi, uma linha que contorna continentes e atravessa culturas com a naturalidade de quem já pertence mais ao jogo do que a qualquer estádio.

Flamengo e de carreira no Brasil 🟢🟡

Como tantos talentos forjados na Cidade Maravilhosa, ele passou pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Entretanto, foi no Mais Querido que consolidou, de forma mais expressiva, os passos mais significativos na base. Ali, integrou uma geração considerada promissora, ao lado de nomes como Samir (zagueiro), Adryan (atacante) e Muralha (meia).

Contudo, o caminho até os profissionais foi bloqueado por um conhecido plantel do Flamengo, liderado à época por Ronaldinho Gaúcho. Sem espaço, Dublê viu-se obrigado a trilhar rotas alternativas. Sua primeira parada foi o Macaé, então participante da Série C do Brasileirão, onde permaneceu por duas temporadas. Após um período discreto no clube do norte fluminense, teve experiências no Olaria, também do Rio de Janeiro, e pelo Porto União, de Santa Catarina.

Início de uma longa viagem ✈️

Ponta-direita de ofício, Baborza nunca se limitou às extremidades das fronteiras sul-americanas. Foi assim que, aos 23 anos, em 2016, sua carreira tomou um rumo inesperado. A transição para o futebol internacional começou com passagens por clubes da América Central; foram dois anos por clubes da Costa Rica (Limón), Guatemala (Comunicaciones B) e Honduras (Juticalpa).

Essa mudança não foi apenas uma chance de recomeçar sua trajetória, mas também redefiniu sua relação com o esporte: deixou de ser um jogador em busca de espaço e passou a representar um nômade em busca da sobrevivência. Histórias e, principalmente, desafios, não faltaram ao longo desse período.

Essa fase foi fundamental para fortalecer seus limites. Sozinho, ele enfrentou situações inusitadas e engraçadas, porém complexas — como ocorre em qualquer parte do mundo onde se joga futebol.

Melhor fase da carreira em Ásia e Europa ⚽

Os passos seguintes o levaram a desbravar destinos ainda mais distantes de sua terra natal. Chegara o momento de explorar os mistérios do continente asiático, experiência reproduzida em países como Laos (Master 7), Camboja (Svay Rieng), Nepal (Dhangadhi) e Índia. No sétimo maior país do mundo, inclusive, Serginho deixou seu legado, atuando por cinco clubes: Punjab, Minerva Academy, Delhi, Rajasthan United e Malappuram.

Serginho Barboza, ex-camisa 10 do futebol asiático (Foto: Divulgação)

Ao longo desse percurso, outros dois continentes até então inéditos em sua carreira também foram explorados: América do Norte, com destaque nos Estados Unidos (Nona), em Orlando; e Europa, representada por seu pandêmico vínculo em Malta (Zejtun).

Por trás das câmeras 🤳

Dez países, dezesseis clubes profissionais e uma coleção de histórias tão diversas quanto improváveis. Serginho encontrou, curiosamente, seu verdadeiro lugar não em campo, mas na palma da mão, por meio de um celular.

A imersão no universo digital começou por acaso, motivada pela curiosidade e inspirada no exemplo de outro atleta: Digão, que também compartilhava os bastidores da carreira como jogador de futebol no Instagram. Por sorte, Serginho sempre teve o hábito de registrar as situações mais curiosas das suas viagens a trabalho. Assim, cada vídeo publicado é sustentado por imagens reais captadas ao longo da sua trajetória.

Na nova "profissão", surge uma nova alcunha: "Jogador Dublê". Seria o início de um projeto que busca retratar a realidade do futebol, em contraste com o estrelismo conhecido dos grandes times e jogadores, a verdadeira minoria na hierarquia social do futebol.

— Vi que tinha um celular velho e outro novo, botava sempre em uma bolsa e vi que tinha muita coisa. Desde 2014 tenho foto e vídeo. Acompanho um amigo, Digão (@digão86), que posta, ele fala sempre de futebol e eu achava maneiro. "Ah, vou meter também uns vídeos" e soltei a parada. Foi muito rápido. Tenho nem noção ainda do que está acontecendo, tem 29 dias a parada — revelou Serginho ao Lance!.

Sem filtros, sem glamour e com muito carisma, Dublê virou sensação. Em um mês no Instagram, os números falam por si: 18 milhões de visualizações, 1,7 milhão de contas alcançadas em vídeos carregados de autenticidade e bom humor. Em um ambiente cada vez mais controlado por assessorias e falas planejadas, seu conteúdo representa um sopro de verdade e espontaneidade.

Agora, embalado pelo sucesso viral, Serginho tem um novo e ambicioso objetivo: entrar para o Guinness Book. Ele almeja ser o primeiro jogador da história a marcar um gol e distribuir uma assistência em todos os seis continentes do globo. A missão já está parcialmente cumprida — faltam África e Oceania para completar o feito. Para quem já deixou sua marca em quatro blocos geográficos, o desafio parece grande, mas está longe de ser impossível.

