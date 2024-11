Brasileiro supera Suárez e é eleito a contratação do ano da MLS

Luis Suárez ficou em segundo na votação (Kevin C. Cox / AFP)







Publicada em 04/11/2024 - 15:04

O atacante Gabriel Pec desbancou Luis Suárez e foi eleito a melhor contratação da temporada 2024 da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. O brasileiro chegou ao Los Angeles Galaxy em janeiro após ser comprado junto ao Vasco. Aos 23 anos, o jogador é o primeiro brasileiro a alcançar o feito.

Na MLS, Gabriel Pec marcou 16 gols e deu 14 assistências durante a temporada regular da liga. O brasileiro se tornou o atleta mais jovem na história do time a contribuir com 30 participações diretas em gol em uma única temporada. Nos playoffs, o jogador já somou mais um gol e duas assistências.

A premiação de Contratação do Ano é concedida através de um júri formado por jogadores, membros das comissões técnicas dos clubes e da imprensa. Pec superou a concorrência de Luis Suárez, do Inter Miami, para vencer o prêmio. Gabriel recebeu, na média entre os três tipos de eleitores, 37,53% dos votos; Suárez ficou com 27,63%. O terceiro colocado foi Luca Orellano, que também é ex-jogador do Vasco e defendeu o Cincinnatti, com 12,53%.

Pelo Vasco, Pec atuou em 178 partidas, marcou 26 gols e deu 18 assistências. O atacante foi revelado pelo Cruz-Maltino e teve temporadas de destaque em 2022 e 2023, quando foi peça chave. Em janeiro, o LA Galaxy desembolsou 10 milhões de dólares (R$ 48,9 milhões) para contratar o jogador.

Gabriel Pec marcou oito gols no último Brasileirão (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

Na venda, o Vasco acertou uma cláusula que obriga o LA Galaxy a pagar US$ 10 mil a cada gol do atacante. Como ele já marcou 19 no, o Vasco faturou US$ 190 mil, o equivalente a mais de R$ 1,1 milhão na cotação atual.