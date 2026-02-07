Endrick é expulso, mas Lyon vence Nantes pela Ligue 1

Apesar da expulsão de Endrick, o Lyon venceu o Nantes por 1 a 0, neste sábado (7), pela 21ª rodada da Ligue 1. Pavel Sulc foi o autor do único gol da partida marcado aos 24 minutos da etapa inicial aproveitando uma finalização de Afonso Moreira para superar o goleiro Anthony Lopes.

Como foi a partida entre Nantes e Lyon? ⚽

No primeiro tempo, o Lyon foi superior em relação ao Nantes, e Endrick foi uma das principais peças de criação de jogadas dos visitantes. Mas os mandantes assustaram no início da partida com Kaba arrancando da intermediária, chegando na entrada da área e carimbando a trave com um chute de canhota. O Lyon respondeu, e o centroavante brasileiro deu dois passes decisivos para Tessmann e Nartey, desperdiçaram boas chances de abrir o placar com finalizações pela linha de fundo.

Mas aos 24 minutos, Pavel Sulc aproveitou um chute de Afonso Moreira da entrada da área e desviou com a perna direita para "matar" Anthony Lopes e fazer 1 a 0 para o Lyon. Na sequência, Endrick teve uma grande oportunidade ao ser servido por Afonso Moreira na área e bater de bico para grande defesa de Lopes. Na reta final, Tessmann ainda soltou um balaço da entrada da área com perigo, mas a bola saiu por cima da meta.

No segundo tempo, o Nantes voltou melhor na partida, e El Arabi aproveitou um cruzamento de Centonze para carimbar a trave mais uma vez. Aos 15 minutos, o Lyon ficou com um jogador a menos por conta da expulsão de Endrick, que foi punido por um pontapé em Tabibou na linha lateral. Em outra oportunidade, El Arabi aproveitou outra bola alçada na área vinda do lado direito e deu um peixinho para grande defesa de Greif. Nos acréscimos, Guirassy aproveitou um espaço de fora da área, finalizou, a bola desviou em Abline e acertou a trave mais uma vez.

Endrick foi expulso após disputar bola com Tabibou em Nantes x Lyon (Foto: Damien Meyer/AFP)

Endrick no Lyon 🔴⚪🔵

Contratado por empréstimo até o fim da temporada, Endrick entrou em campo com cinco gols marcados pelo Lyon em cinco partidas disputadas. O centroavante se tornou em algumas semanas a grande referência ofensiva do ataque de Paulo Fonseca.

No entanto, Endrick desfalcará seus companheiros diante do Nice, pela 22ª rodada da Ligue 1. Além disso, o atacante pode tomar uma punição mais severa por ter recebido o cartão vermelho direto.

O que vem por aí? 🔎

O Lyon volta a campo para encarar o Nice, pela 22ª rodada da Ligue 1, no domingo (15), às 16h45 (de Brasília). Por outro lado, o Nantes visita o Mônaco, na sexta-feira (13), às 17h05 (de Brasília).

