Barcelona goleia por 7 a 3 em pré-temporada com show de Lamine Yamal; veja

O Barcelona venceu o Seoul por 7 a 3 na manhã desta quinta-feira (31) em amistoso internacional. A partida na capital sul-coreana faz parte da turnê do time catalão pela Ásia. Novo camisa 10 do Barça, Lamine Yamal foi o principal nome da partida, com dois gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida? ⚽

No Seoul World Cup Stadium, palco histórico da Copa do Mundo de 2002, Barcelona e Seoul protagonizaram uma partida movimentada e surpreendentemente animada, considerando especialmente a expectativa inicial de que seria apenas mais um amistoso típico de pré-temporada. Além disso, a partida marcou o novo terceiro uniforme dourado da entidade, em colaboração promovida pela Nike com a marca de Kobe Bryant, ex-atleta de basquete.

continua após a publicidade

1️⃣ Primeiro tempo

Confirmando o favoritismo, a equipe de Hansi Flick abriu o placar com o interminável artilheiro Robert Lewandowski, aos 8 minutos do primeiro tempo. Yamal, por sua vez, marcou o segundo (14') e o terceiro (45+3') gols, fechando o triplete do ataque catalão ainda na etapa inicial. Contudo, o Seoul surpreendeu ao marcar dois gols antes do tento final do jovem nos acréscimos, com Cho Young Wook (26') e Yazan Alarab (45+1) contribuindo para o placar. Veja os gols do camisa 10:

2️⃣ Segundo tempo

No segundo tempo, o treinador alemão optou por uma escalação completamente nova, promovendo a substituição dos 11 titulares. Com um ambiente propício à preparação para a temporada, a equipe manteve o ritmo e seguiu marcando, com Andreas Christensen (55'); Ferran Torres (74' e 88'); e Gavi (76'). Ainda deu tempo da equipe asiática fazer o terceiro: Han-min Jung (85').

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.