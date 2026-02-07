menu hamburguer
Futebol Internacional

Gol de Rayan, hat-trick de Palmer e vitória do Arsenal; veja como foi o sábado (7) de Premier League

Dia foi marcado por jogos que movimentaram a tabela do Campeonato Inglês

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/02/2026
15:27
rayan
imagem cameraRayan celebra primeiro gol com a camisa do Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)
A 25ª rodada da Premier League nos rendeu grandes histórias neste sábado (7). O dia foi marcado por vitória do Chelsea fora de casa com hat-trick de Cole Palmer, Arsenal consolidando a liderança da competição, triunfo do Manchester United sobre o Tottenham em Old Trafford, resultado que colocou a equipe no G4, e empate entre Aston Villa e Bournemouth com gol do atacante Rayan, ex-Vasco, em jogos que movimentaram a tabela do Campeonato Inglês.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

👹 Manchester United 2x0 Tottenham 🍹

O Manchester United venceu o Tottenham por 2 a 0 no Old Trafford. Bryan Mbeumo abriu o placar no primeiro tempo, e Bruno Fernandes definiu o resultado na etapa final. A partida foi marcada pela expulsão de Cristian Romero, aos 29 minutos do primeiro tempo, após falta dura em Casemiro.

Com superioridade numérica desde então, o United passou a controlar as ações ofensivas e construiu a vitória com maior volume de jogo. O resultado levou a equipe de Michael Carrick aos 44 pontos, na quarta colocação, encerrando uma sequência de oito jogos sem vencer o Tottenham, que permanece em 14º lugar na tabela.

man utd
Jogadores do United comemoram gol na vitória sobre o Tottenham na Premier League (Foto: Divulgação/Manchester United)

🐺 Wolves 1x3 Chelsea 🔵

O Chelsea venceu o Wolverhampton por 3 a 1 no Molineux Stadium na 25ª rodada da Premier League. Cole Palmer foi o destaque da partida ao marcar os três gols dos visitantes ainda no primeiro tempo, todos em finalizações dentro da área, enquanto Tolu Arokodare descontou para os donos da casa na etapa final.

Com o resultado, o time comandado por Liam Rosenior chegou aos 43 pontos e ocupa a quinta colocação, mantendo-se na disputa pelas primeiras posições da tabela. O Wolverhampton, treinado por Rob Edwards, segue na lanterna da competição, com oito pontos, após sofrer a 19ª derrota em 25 jogos.

Cole Palmer comemora terceiro gol do Chelsea contra Wolverhampton na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
🦁 Aston Villa 1x1 Bournemouth 🍒

Aston Villa e Bournemouth empataram por 1 a 1 neste sábado (7), no Villa Park, em partida que ficou marcado pelo primeiro gol de Rayan na Premier League. Os mandantes saíram na frente ainda no primeiro tempo, com Morgan Rogers, após assistência de Jadon Sancho, mas viram a equipe visitante reagir na segunda etapa.

O empate foi definido aos 10 minutos do segundo tempo, quando o ex-atacante do Vasco recebeu pelo lado direito, avançou até a área e finalizou de perna esquerda no canto, garantindo o ponto fora de casa.

Rayan é celebrado por companheiros do Bournemouth (Foto: Darren Staples / AFP)
🔴⚪ Arsenal 3x0 Sunderland 🐈‍⬛

O Arsenal venceu o Sunderland por 3 a 0 no Emirates Stadium, e ampliou sua pontuação na liderança da competição, chegando aos 56 pontos. Após um primeiro tempo de dificuldades diante de um adversário bem organizado defensivamente, a equipe londrina abriu o placar aos 41 minutos, com Zubimendi, em finalização de fora da área, depois de já ter levado perigo em chute semelhante de Declan Rice.

Na segunda etapa, o Sunderland tentou pressionar nos minutos iniciais e obrigou Raya a trabalhar, mas o Arsenal passou a controlar o jogo após ampliar o marcador aos 21 minutos, aproveitando erro na saída de bola com Gyökeres. O atacante voltou a marcar mais tarde, após jogada de Gabriel Martinelli, fechando o placar. Com a derrota, o Sunderland permanece com 36 pontos, na oitava colocação do Campeonato Inglês.

Outros resultados na Premier League ⚔️

  1. ⚫⚪Fulham 1x2 Everton 🔵
  2. Gols: Vitali Mykolenko (GC 18'/1°T); Dewsbury-Hall (30'/2°T) e Bernd Leno (38'/2°T)
  • 🟣 Burnley 0x2 West Ham ⚒️
  • Summerville (13'/1°T) e Taty Castellanos (26'/1°T)
1Arsenal251753+3249:17E · E · D · V · V56

2

Manchester City

24

14

5

5

+26

49:23

E · E · D · V · E

47

3

Aston Villa

25

14

5

6

+9

36:27

E · D · V · D · E

47

4

Manchester United

25

12

8

5

+10

46:36

E · V · V · V · V

44

5

Chelsea

25

12

7

6

+17

45:28

D · V · V · V · V

43

6

Liverpool

24

11

6

7

+6

39:33

E · E · E · D · V

39

7

Brentford

25

12

3

10

+5

38:33

V · V · D · D · V

39

8

Everton

25

10

7

8

0

28:28

E · V · E · E · V

37

9

Sunderland

25

9

9

7

-2

27:29

D · V · D · V · D

36

10

Fulham

25

10

4

11

-2

35:37

V · D · V · D · D

34

11

Bournemouth

25

8

10

7

-3

41:44

V · E · V · V · E

34

12

Newcastle United

25

9

6

10

-1

34:35

V · V · E · D · D

33

13

Brighton & Hove Albion

24

7

10

7

+2

34:32

V · E · E · D · E

31

14

Tottenham Hotspur

25

7

8

10

0

35:35

D · D · E · E · D

29

15

Crystal Palace

24

7

8

9

-4

25:29

D · E · D · D · E

29

16

Leeds United

25

7

8

10

-9

34:43

D · V · E · D · V

29

17

Nottingham Forest

25

7

5

13

-13

25:38

V · E · V · E · D

26

18

West Ham United

25

6

5

14

-17

31:48

D · V · V · D · V

23

19

Burnley

25

3

6

16

-24

25:49

E · E · E · D · D

15

20

Wolverhampton

25

1

5

19

-32

16:48

E · E · D · D · D

8

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

