Gol de Rayan, hat-trick de Palmer e vitória do Arsenal; veja como foi o sábado (7) de Premier League
Dia foi marcado por jogos que movimentaram a tabela do Campeonato Inglês
A 25ª rodada da Premier League nos rendeu grandes histórias neste sábado (7). O dia foi marcado por vitória do Chelsea fora de casa com hat-trick de Cole Palmer, Arsenal consolidando a liderança da competição, triunfo do Manchester United sobre o Tottenham em Old Trafford, resultado que colocou a equipe no G4, e empate entre Aston Villa e Bournemouth com gol do atacante Rayan, ex-Vasco, em jogos que movimentaram a tabela do Campeonato Inglês.
👹 Manchester United 2x0 Tottenham 🍹
O Manchester United venceu o Tottenham por 2 a 0 no Old Trafford. Bryan Mbeumo abriu o placar no primeiro tempo, e Bruno Fernandes definiu o resultado na etapa final. A partida foi marcada pela expulsão de Cristian Romero, aos 29 minutos do primeiro tempo, após falta dura em Casemiro.
Com superioridade numérica desde então, o United passou a controlar as ações ofensivas e construiu a vitória com maior volume de jogo. O resultado levou a equipe de Michael Carrick aos 44 pontos, na quarta colocação, encerrando uma sequência de oito jogos sem vencer o Tottenham, que permanece em 14º lugar na tabela.
🐺 Wolves 1x3 Chelsea 🔵
O Chelsea venceu o Wolverhampton por 3 a 1 no Molineux Stadium na 25ª rodada da Premier League. Cole Palmer foi o destaque da partida ao marcar os três gols dos visitantes ainda no primeiro tempo, todos em finalizações dentro da área, enquanto Tolu Arokodare descontou para os donos da casa na etapa final.
Com o resultado, o time comandado por Liam Rosenior chegou aos 43 pontos e ocupa a quinta colocação, mantendo-se na disputa pelas primeiras posições da tabela. O Wolverhampton, treinado por Rob Edwards, segue na lanterna da competição, com oito pontos, após sofrer a 19ª derrota em 25 jogos.
🦁 Aston Villa 1x1 Bournemouth 🍒
Aston Villa e Bournemouth empataram por 1 a 1 neste sábado (7), no Villa Park, em partida que ficou marcado pelo primeiro gol de Rayan na Premier League. Os mandantes saíram na frente ainda no primeiro tempo, com Morgan Rogers, após assistência de Jadon Sancho, mas viram a equipe visitante reagir na segunda etapa.
O empate foi definido aos 10 minutos do segundo tempo, quando o ex-atacante do Vasco recebeu pelo lado direito, avançou até a área e finalizou de perna esquerda no canto, garantindo o ponto fora de casa.
🔴⚪ Arsenal 3x0 Sunderland 🐈⬛
O Arsenal venceu o Sunderland por 3 a 0 no Emirates Stadium, e ampliou sua pontuação na liderança da competição, chegando aos 56 pontos. Após um primeiro tempo de dificuldades diante de um adversário bem organizado defensivamente, a equipe londrina abriu o placar aos 41 minutos, com Zubimendi, em finalização de fora da área, depois de já ter levado perigo em chute semelhante de Declan Rice.
Na segunda etapa, o Sunderland tentou pressionar nos minutos iniciais e obrigou Raya a trabalhar, mas o Arsenal passou a controlar o jogo após ampliar o marcador aos 21 minutos, aproveitando erro na saída de bola com Gyökeres. O atacante voltou a marcar mais tarde, após jogada de Gabriel Martinelli, fechando o placar. Com a derrota, o Sunderland permanece com 36 pontos, na oitava colocação do Campeonato Inglês.
Outros resultados na Premier League ⚔️
- ⚫⚪Fulham 1x2 Everton 🔵
- Gols: Vitali Mykolenko (GC 18'/1°T); Dewsbury-Hall (30'/2°T) e Bernd Leno (38'/2°T)
- 🟣 Burnley 0x2 West Ham ⚒️
- Summerville (13'/1°T) e Taty Castellanos (26'/1°T)
