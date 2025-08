Rashford marca pela primeira vez e Barcelona goleia em pré-temporada; veja gols

O Barcelona venceu o Daegu por 5 a 0 na manhã desta segunda-feira (4) em amistoso internacional. A partida realizada contra o time sul-coreano faz parte da turnê do time catalão pela Ásia. A partida marcou o primeiro gol de Marcus Rashford com a camisa do novo clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

Confirmando o favoritismo, a equipe comandada por Hansi Flick abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Gavi. O meio-campista finalizou de perna esquerda de fora da área, acertando no contrapé do goleiro adversário.

continua após a publicidade

A pressão característica do Barcelona surtiu efeito aos 27', resultando em uma recuperação de bola no campo ofensivo, após erro da equipe do Daegu. Em um contra-ataque veloz, o time catalão articulou uma jogada pela esquerda, que terminou em cruzamento rasteiro para o interminável Robert Lewandowski ampliar o marcador.

Em noite inspirada, Gavi voltou a brilhar. Após receber um passe em profundidade pelo lado direito, o camisa 6 encobriu o goleiro com um toque sutil de pé direito, em lance que remete aos tempos áureos de Lionel Messi no clube.

continua após a publicidade

2️⃣ Segundo tempo

No segundo tempo, o treinador alemão optou por uma escalação completamente nova, promovendo a substituição dos 11 titulares. Com um ambiente propício à preparação para a temporada, a equipe manteve o ritmo e seguiu marcando.

O quarto gol teve assinatura de La Masia, a base catalã: após uma envolvente troca de passes, Toni Fernández marcou após boa troca de passes. Já o quinto tento foi especialmente simbólico — o primeiro gol de Marcus Rashford com a camisa do Barcelona. O atacante inglês recebeu na marca do pênalti e chutou com força, de pé direito, para balançar as redes e fechar o placar.

Gavi, o nome do jogo, carregado por Lamine Yamal (Foto: Reprodução)

A partida marcou o terceiro amistoso do Barcelona nesta pré-temporada realizada na Ásia. Anteriormente, a equipe já havia vencido o Vissel Kobe, do Japão, e o Seoul, na Coreia do Sul, dando sequência a uma preparação bem-sucedida sob o comando de Hansi Flick. Veja como foram as partidas:

➡️ ‘Substituto’ de Yamal rouba a cena e garante vitória do Barcelona em pré-temporada

➡️ Barcelona goleia por 7 a 3 em pré-temporada com show de Lamine Yamal; veja

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.