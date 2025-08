Com 100% de aproveitamento e goleadas, a pré-temporada do Barcelona na Ásia foi um sucesso esportivo, sem grandes sobressaltos. No entanto, os bastidores da viagem terminaram conturbadamente para os jogadores e a comissão técnica, conforme noticiado pelo jornal espanhol "As".

Jornal "As" sobre a viagem de volta do Barcelona à Espanha (Foto: Reprodução/"As")

Tradução: Desconforto e espanto entre o elenco após 19 horas de surra (título). Raiva geral no vestiário sobre a viagem de volta a Barcelona, que incluiu uma viagem de ônibus de quase quatro horas. O grupo soube da bomba de Ter Stegen assim que pousou (subtítulo).

Segundo o portal, alguns líderes do Barcelona expressaram seu descontentamento em relação ao planejamento da viagem de retorno à Catalunha, chegando a classificar a situação como digna de um "time pequeno".

O elenco blaugrana desembarcou na manhã de terça-feira (5) no Aeroporto El Prat, em Barcelona, após a viagem de retorno da Ásia. A delegação enfrentou um voo de aproximadamente 13 horas, partindo da Coreia do Sul, além de um trajeto anterior de quatro horas de ônibus logo, depois da partida contra o Daegu. A equipe chegou a Seul de madrugada, por volta das 3h, antes de embarcar de volta à Europa.

Assim que retornaram à Espanha, os jogadores foram surpreendidos com a notícia de um impasse envolvendo o goleiro Marc-André ter Stegen, segundo o mesmo veículo espanhol. Diante do desgaste da viagem e do contexto turbulento, o técnico Hansi Flick concedeu folga ao elenco nesta quarta-feira (6).

Como foi a pré-temporada do Barcelona na Ásia? ✈️

O Barcelona encerrou sua turnê de pré-temporada pela Ásia com três vitórias expressivas. No último compromisso, realizado na manhã desta segunda-feira (4), o time catalão goleou o sul-coreano Daegu por 5 a 0, em partida que marcou o primeiro gol de Marcus Rashford. Antes disso, na quinta-feira (31), o Barça já havia vencido o Seoul por 7 a 3, também na Coreia do Sul, com destaque para Lamine Yamal, autor de dois gols. A série de jogos começou no domingo (27), com vitória por 2 a 1 sobre o Vissel Kobe, no Japão.

