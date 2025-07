‘Substituto’ de Yamal rouba a cena e garante vitória do Barcelona em pré-temporada

O Barcelona venceu o Vissel Kobe por 2 a 1 na manhã deste domingo (27) em amistoso de pré-temporada, realizado no Noevir Stadium Kobe, no Japão. Com início às 7h (de Brasília) e término às 9h, a partida marcou o primeiro compromisso das duas equipes em 2025/26.

Em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, a bola ficou viva na área após um bate-rebate entre os defensores. Quem levou a melhor foi Eric García, zagueiro de origem atuando na lateral-direita, que aproveitou a indecisão na pequena área para abrir o placar. Ele finalizou sem marcação, e a bola foi ao fundo das redes, sem nenhum goleiro para impedir. 1 a 0 para o Barcelona.

Os azarões da partida igualaram o placar após uma falha individual de um dos principais pilares defensivos do Barcelona: Pau Cubarsí. O zagueiro, frequentemente lembrado por sua maturidade apesar da pouca idade, cometeu um erro na condução da bola e acabou desarmado pelo atacante adversário. O jogador japonês avançou em velocidade e finalizou para a defesa do estreante Joan García. No entanto, no rebote, a bola sobrou do lado esquerdo e foi cruzada para o centro da área, onde Taisei Miyashiro concluiu com precisão no canto direito do gol. 1 a 1.

Na estreia de Lamine Yamal com a histórica camisa 10 do Barcelona, coube ao seu concorrente de posição decidir a partida. Contratado como um dos principais nomes para a temporada, Roony Bardghji recebeu um passe rasteiro que atravessou a entrada da área adversária e finalizou de perna esquerda, com um chute cruzado, no canto inferior direito do gol. 2 a 1 para o Barcelona. O sueco de 19 anos custou apenas dois milhões de euros (pouco mais de R$ 13 milhões na cotação atual) aos cofres espanhóis. O vínculo entre as partes terá duração de quatro anos, expirando ao fim do vínculo de 2029.

O jovem Pedro Fernández selou o resultado ao aproveitar uma sobra de bola na meia-lua da área. Após o corte parcial da defesa do Vissel Kobe, o meia finalizou de perna direita, com força e precisão, no canto direito do goleiro, ampliando a vantagem da equipe: 3 a 1 para o Barcelona.

