Bournemouth e Aston Villa empataram por 1 a 1 neste sábado (7), no Vitality Stadium, em partida válida pela 25ª rodada da Premier League. Na oportunidade, Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa dos Cherries, enquanto outro atleta revelado pelo Vasco também ganhou espaço nas redes sociais: Douglas Luiz, que disputou sua segunda partida em seu retorno pelos Villans.

Como foi a partida? ⚽

Aos 22 minutos do primeiro tempo, Jadon Sancho partiu da ponta direita, cortou para o meio com o pé direito e lançou em profundidade pelo mesmo lado da área para Morgan Rogers. O meia-atacante dominou de canhota e finalizou com força de direita para estufar as redes do goleiro Đorđe Petrović. 1 a 0 para o Aston Villa.

Na segunda etapa, aos 10', foi a vez Rayan aparecer. Após ter dado uma assistência na estreia, o brasileiro recebeu a bola pelo lado direito, avançou com tranquilidade até a área e finalizou de perna direita, colocando-a no canto esquerdo do goleiro Emiliano Martínez. 1 a 1.

Com o empate, o Bournemouth permanece na 11ª posição da tabela, com 34 pontos, resultado de 10 vitórias, 10 empates e sete derrotas, além de 41 gols marcados e 44 sofridos. O Aston Villa, por sua vez, mantém grande campanha e ocupa a terceira colocação, com 47 pontos, fruto de 14 vitórias, cinco empates e seis derrotas, somando 36 gols anotados e 27 contra.

Após uma primeira partida discreta, Douglas Luiz fez um jogo regular ao longo de seus 77 minutos em campo, com participação ativa no meio-campo do time visitante. A seguir, alguns comentários sobre a atuação do volante:

Tradução: De repente, Douglas Luiz está totalmente recuperado?

Tradução: O retorno de Douglas Luiz parece impecável e mostra a importância do treinamento.

Tradução: Douglas Luiz. Como se nunca tivesse ido embora.

Tradução: Onana e Douglas Luiz estão trocando passes precisos para Rogers, que se movimenta livremente, e Iraola ainda não descobriu como pará-lo, pois Senesi claramente não consegue acompanhá-lo em todos os lugares. Douglas Luiz está jogando muito bem.

A primeira passagem de Douglas pelo Villa teve início em 2019 e durou cinco temporadas, nas quais ele se consolidou como peça fundamental da equipe: 204 jogos, 22 gols e 24 assistências. Após período frustrante em Juventus e o Nottingham Forest, o volante retorna ao time onde viveu seu momento mais feliz na carreira.

