Ex-Vasco surpreende na Juventus e ganha chance como titular
Meia busca repetir sucesso da Premier League na Itália
Ex-Vasco, Douglas Luiz surpreendeu na pré-temporada da Juventus e ganhará uma chance na equipe titular no início do Campeonato Italiano. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o meia vem agradando Luciano Spalletti e será a dupla de Locatelli diante do Frosinone, no domingo (23).
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Nos últimos amistosos, Douglas Luiz foi aplaudido e teve seu nome cantado por torcedores da Juventus devido as suas jogadas e passes inesperados. O brasileiro também demonstrou um bom entrosamento com o atacante Kolo Muani e renovou as esperanças por uma boa temporada.
Douglas Luiz está motivado para provar que merece uma chance na Juventus após conquistado sucesso na Premier League. E a expectativa é de que o meia tenha ainda mais espaço após as saídas de Arthur Melo e Koopmeiners.
Treinador da Juventus, Luciano Spalletti entende que Douglas Luiz possui as qualidade que Locatelli não possui e entende que a dupla se complementa. A presença do brasileiro como um armador quando Thuram voltar de lesão também não é descartada.
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