Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Vasco surpreende na Juventus e ganha chance como titular

Meia busca repetir sucesso da Premier League na Itália

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 13:47
Favorite o Lance! no Google
Douglas Luiz em ação pela Juventus contra o Nice em amistoso de pré-temporada
Douglas Luiz em ação pela Juventus contra o Nice em amistoso de pré-temporada (Foto: Divulgação)

Ex-Vasco, Douglas Luiz surpreendeu na pré-temporada da Juventus e ganhará uma chance na equipe titular no início do Campeonato Italiano. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o meia vem agradando Luciano Spalletti e será a dupla de Locatelli diante do Frosinone, no domingo (23).

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Nos últimos amistosos, Douglas Luiz foi aplaudido e teve seu nome cantado por torcedores da Juventus devido as suas jogadas e passes inesperados. O brasileiro também demonstrou um bom entrosamento com o atacante Kolo Muani e renovou as esperanças por uma boa temporada.

continua após a publicidade

Douglas Luiz está motivado para provar que merece uma chance na Juventus após conquistado sucesso na Premier League. E a expectativa é de que o meia tenha ainda mais espaço após as saídas de Arthur Melo e Koopmeiners.

Treinador da Juventus, Luciano Spalletti entende que Douglas Luiz possui as qualidade que Locatelli não possui e entende que a dupla se complementa. A presença do brasileiro como um armador quando Thuram voltar de lesão também não é descartada.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Luciano Spalletti gesticula e observa amistoso da Juventus contra o Nice
Luciano Spalletti gesticula e observa amistoso da Juventus contra o Nice (Foto: Divulgação)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Fase iluminada: o brasileiro Baltazar celebra momento artilheiro pelo Sion nas fases decisivas da Conference League.

Futebol Internacional

Baltazar projeta duelo do Sion contra o Ajax na Conference League

Há 1 minuto
Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton

Futebol Internacional

Tottenham avança em conversas por dupla do Manchester City

Há 2 minutos
Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Futebol Internacional

Com dois brasileiros no top-10, jornal elege 50 melhores jogadores da Premier League

Há 6 minutos
Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo

Futebol Internacional

Destaque da Inglaterra demonstra interesse no futebol saudita

Há 10 minutos
Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera

Futebol Internacional

Real Madrid praticamente fecha o mercado na reta final

Há 20 minutos
Julimar celebra gol marcado pelo Sharjah contra o Al Dhafra

Futebol Internacional

Emprestado pelo Athletico, Julimar estreia nos Emirados Árabes com gol

Há 21 minutos
Mais LANCE!
Paul Pogba - Manchester United

De Carvajal a Pogba: confira a lista de jogadores livres no mercado da bola

Al Fayha x Al Hilal pela 2ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

Al-Fayha x Al-Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo atuando com a camisa de Portugal durante a Copa do Mundo de 2026.

Cristiano Ronaldo acumula bilhão e segue como o atleta mais bem pago do mundo

Arthur - Juventus

Juventus define futuro de Arthur após volante pedir para deixar o clube

Botafogo x Aurora

Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Mourinho relembra polêmica com Vini Jr e web reage: 'Perigoso'

Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Após perder Vini Jr, Arsenal acerta com novo reforço

Filipe Luís em ação pelo seu primeiro testo Monaco

Filipe Luís estreia oficialmente pelo Monaco e prega cautela: 'Difícil'

José Mourinho quer atacante brasileiro para temporada 2026 2027 (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Possível novo clube de Endrick anima fãs: 'Vai sem pensar'

Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid

Mourinho revela detalhes da renovação de Vini Jr e Real Madrid

Antony comemorando gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/X)

Jornal espanhol coloca Antony acima de Isco como estrela do Real Betis

Mourinho, o novo treinador do Real Madrid

José Mourinho minimiza acerto de Rodri com o Barcelona: 'Não faz falta'

Jamal Musiala, Bayern de Munique

Presidente do Bayern se assusta com estado de saúde de Musiala: 'É uma tragédia'