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Ex-Vasco alcança marca impressionante e se consolida de vez na Albânia

Jogador já soma sete temporadas pelo clube europeu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 18:46
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Lorran, ex-Vasco pelo Dínamo City
Lorran, ex-Vasco pelo Dínamo City (Foto: Reprodução/X)

O Lorran chegou a uma marca expressiva no futebol europeu e reforçou sua identificação com o Dinamo City. Ex-Vasco e com passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, o lateral-esquerdo alcançou 197 partidas no futebol albanês, onde já soma sete temporadas, três títulos e uma participação nas fases qualificatórias da Conference League.

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A longevidade ajuda a dimensionar o espaço conquistado pelo brasileiro na Albânia. Pelo Dinamo City, clube que defende pela quarta temporada, Lorran acumula 113 jogos, número que faz da equipe a que mais vezes contou com o jogador em sua carreira. Na atual temporada, o lateral entrou em campo quatro vezes e marcou um gol.

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Lorran constrói trajetória na Albânia

A passagem pelo país começou antes mesmo da atual sequência no Dinamo City. Ao longo das sete temporadas no futebol albanês, Lorran conquistou a Taça da Albânia, a Super Kupa Albânia e a II Liga da Albânia. Os títulos se somam ao volume de partidas e ajudam a explicar a relação construída pelo brasileiro com o país.

Para Lorran, a permanência na Albânia também está ligada à adaptação desenvolvida ao longo dos anos e à identificação com o Dinamo City.

– O Dinamo City é um clube com o qual criei uma identificação muito grande. Tenho uma história aqui e estou indo para a minha quarta temporada, então é um lugar onde me sinto muito à vontade e tenho muito carinho. Conheço muito bem o país, o campeonato e a cultura. A adaptação foi acontecendo naturalmente ao longo dos anos e hoje me sinto muito bem vivendo na Albânia. É um país que me acolheu, onde construí amizades e vivi momentos importantes tanto na minha carreira quanto na vida pessoal – afirmou.

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Lorran, ex-Vasco pelo Dínamo City
Lorran, ex-Vasco pelo Dínamo City (Foto: Reprodução/X)

Além dos títulos, a trajetória europeia do lateral também inclui uma passagem pelo Pafos, do Chipre. No futebol albanês, porém, foi onde Lorran conseguiu estabelecer a sequência mais longa de sua carreira, chegando perto da marca de 200 partidas.

Da formação no Vasco à Seleção Brasileira

Antes de se consolidar no futebol europeu, Lorran passou nove anos no Vasco. O lateral percorreu as categorias de base do clube até alcançar o elenco profissional e disputou 18 partidas pela equipe principal.

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A formação em São Januário também marcou uma etapa importante de seu desenvolvimento fora das quatro linhas, segundo o próprio jogador.

– Tenho uma história muito especial com o Vasco. Foram nove anos no clube, passando pelas categorias de base até chegar ao profissional. Foi um período muito importante para a minha formação, não só como jogador, mas também como pessoa. Vivi muitas experiências e aprendizados que carrego comigo até hoje – disse.

A trajetória pelo clube carioca também abriu espaço para uma experiência com a Seleção Brasileira Sub-20. Lorran integrou um grupo que contava com nomes como Gerson, Malcom, Gabigol, Léo Pereira e Kennedy, em uma das passagens que o jogador considera mais importantes de sua carreira.

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– Também tive a oportunidade de representar a Seleção Brasileira Sub-20, e foi uma experiência única. Acho que vestir a camisa da Seleção é um dos pontos mais altos para qualquer jogador. Naquela época, pude dividir o grupo com grandes atletas. É muito especial olhar para trás e lembrar que fiz parte daquele grupo e vivi tudo aquilo – afirmou.

No Brasil, além do Vasco, Lorran defendeu Moto Club-MA, Santo André, Serra Macaense e Imperatriz. Depois de deixar o país, passou por Pafos antes de estabelecer no futebol albanês o principal capítulo de sua trajetória profissional na Europa.

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Com 113 partidas pelo Dinamo City e 197 no futebol albanês, Lorran segue ampliando a marca construída no país. Na atual temporada, o lateral já marcou uma vez e também participou das fases qualificatórias da Conference League.

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