Ex-São Paulo é expulso, agride rival e provoca confusão no México
Helinho foi revelado na base do São Paulo
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Helinho, ex-jogador do São Paulo, se envolveu em uma grande polêmica durante uma partida do Campeonato Mexicano neste sábado (18). Vestindo a camisa 11 do Toluca, o atacante enfrentava o América do México, mas perdeu o controle nos acréscimos ao dar um pontapé em Patrício Salas. O lance resultou em cartão vermelho, mas foi apenas o início da confusão.
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Após a expulsão, jogadores do América foram cobrar o brasileiro, que não recuou e ainda provocou. Helinho chegou a avançar em direção ao americano Alejandro Zendejas e, antes de deixar o campo, acertou um tapa no rosto do adversário.
A tensão seguiu fora das quatro linhas. No túnel de acesso aos vestiários, o capitão do América, Henry Martín, partiu em direção ao jogador, dando início a uma nova briga. Integrantes das comissões técnicas e funcionários dos dois clubes também se envolveram, com troca de empurrões.
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Mesmo após a confusão, Helinho seguiu com as provocações e, antes de sair do local, mostrou o dedo do meio para membros do América do México.
Veja o momento da confusão do ex-São Paulo
RAPAZ... HELINHO GERA O CAOS NO FIM DO JOGO!— LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) April 19, 2026
• Helinho dá um pontapé em Patrício Salas e é EXPULSO
• Helinho segura Jonathan dos Santos pelo pescoço
• Helinho mostra o DEDO DO MEIO pra Alejandro Zendejas
• Helinho chama Zendejas e dá um TAPA NA SUA CARA#LigaMXBrasil https://t.co/lLOr4BGIvm pic.twitter.com/2LsgI4y8Pn
Helinho no Toluca
Helinho, revelado na base do São Paulo, atualmente joga no Toluca, do México, após passagem de destaque pelo Red Bull Bragantino. O jogador foi vendido pelo Bragantino em 2024. Na equipe mexicana, veste a camisa 11 e é um dos destaques do time, com 10 gols marcados e quatro assistências em 28 partidas, sendo 17 como titular.
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