Roger Machado pode ser demitido? Entenda a situação do técnico do São Paulo

A pressão cresceu em cima de Roger Machado após a derrota contra o Vasco neste sábado (18). O técnico estava sendo alvo de fortes críticas por parte da torcida, mas agora a questão está crescendo internamente.

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Roger assumiu o São Paulo a pouco mais de um mês. Alguns membros do Conselho e pessoas próximas a Harry Massis aumentaram a pressão nos bastidores, mas nenhuma decisão deve ser tomada de imediato. Todas as partes envolvidas devem se reunir e conversar nos próximos dias.

Uma eventual troca no comando técnico implicaria mudanças mais profundas na estrutura do futebol. Caso opte por substituir Roger Machado, outros âmbitos do departamento de futebol e da diretoria seriam afetados, o que pode impactar diretamente nomes como Rafinha e Rui Costa. Vale destacar que Rui foi um dos articuladores da vinda de Roger.

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(Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Como Roger Machado encara a pressão no São Paulo

O Lance! apurou que Roger Machado tinha noção de que existiria uma pressão por parte da torcida por conta do jeito que sua chegada aconteceu - logo após a demissão de Hernán Crespo em março. Porém, internamente, tem uma boa relação com o elenco.

No mais, uma das questões que mais tem pesado são os resultados dentro de campo. Com Roger Machado no comando, o São Paulo soma três vitórias, um empate e quatro derrotas, com 10 pontos conquistados em 24 possíveis, um aproveitamento que liga o sinal de alerta neste início de trabalho.

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Veja como foi o jogo do São Paulo contra o Vasco

O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1 na virada deste sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu na frente com Luciano ainda no primeiro tempo, e o Gigante da Colina virou com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na etapa final.