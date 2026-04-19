Jornalista aponta culpado em virada sofrida pelo São Paulo: 'Muito amigos'

O Vasco derrotou o São Paulo por 2 a 1 na virada deste sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. Após a conclusão da partida, Rogério Barolo, via redes sociais, desabafou, ironizando atitude e expondo culpados pela situação do clube.

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O Tricolor saiu na frente com Luciano ainda no primeiro tempo, e o Gigante da Colina virou com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na etapa final.

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Barolo critica desempenho do São Paulo contra o Vasco e crava culpados (Foto: Reprodução/Youtube)

Opinião de Barolo em derrota do São Paulo

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Após derrota do Tricolor, o influenciador publicou em seu canal do YouTube, um vídeo apontando principais culpados pela atuação do tricolor. No mesmo vídeo, Barolo criticou diretamente o desempenho do técnico Roger Machado sob comando do Tricolor:

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- Ele (Roger Machado) troca seis por meia dúzia, ele não tem capacidade de ler o jogo, não tem capacidade de mudar o estilo do time, não tem repertório. Ele é um treinador fracassado na carreira dele inteira, aí no São Paulo ele ia ser bom? Ia mudar a carreira dele, ia mudar o jeito de jogar, mudar posicionamento de jogador - criticou o jornalista.

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Posteriormente, o representante Tricolor direcionou críticas duras à diretoria, mencionando nomes e cobrando por atitudes tomadas anteriormente:

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- Esse é o técnico que o Rui Costa contratou, que o Massis autorizou, são muito amigos né, a amizade deles está preservada, com certeza vão comer uma pizza hoje. O São Paulo não cria nada, é um catado, um time perdido. Não tem articulação ofensiva, não tem um padrão de jogo, um time podre. O Vasco, apesar de um time fraco, correu mais, se dedicou mais, tem um técnico mil vezes melhor, mesmo com jogadores limitados, tem jogadores com vergonha na cara, com vontade de ganhar, mereceu resultado, mereceu vencer esse "timeco" do São Paulo - disparou Barolo.

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