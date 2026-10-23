Cristiano Ronaldo está a 18 gols de alcançar a marca de mil gols oficiais na carreira. Aos 41 anos, o atacante marcou mais uma vez nesta sexta-feira (23), na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Faysaly, e chegou a 982 gols. O português pode atingir o feito em fevereiro de 2027, caso mantenha uma média de um gol por partida. Em outros cenários, com base no rendimento no Campeonato Saudita, a marca pode ficar para março ou abril.

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O Lance! fez um levantamento com o auxílio da inteligência artificial para projetar quando Cristiano Ronaldo pode chegar aos 1000 gols. A análise considera os 18 gols restantes, o calendário de jogos do Al-Nassr e diferentes médias de gols por partida.

Quantos jogos Cristiano Ronaldo tem até o milésimo gol?

O calendário informado prevê 32 partidas do Al-Nassr entre 26 de outubro de 2026 e 28 de maio de 2027. A sequência inclui compromissos por três competições, com jogos distribuídos entre o fim de 2026 e os primeiros meses de 2027.

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Para alcançar os mil gols até o fim desse período, Cristiano precisaria marcar 18 vezes em 32 partidas, caso dispute todos os confrontos. A média necessária seria de 0,56 gol por jogo.

O cálculo considera apenas os jogos listados e não inclui eventuais partidas adicionais que possam ser disputadas pelo Al-Nassr em outras fases das competições. A participação do atacante em todos os compromissos também não é garantida.

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Projeção para os mil gols de Cristiano Ronaldo

O número de partidas necessárias muda de acordo com a produtividade do português. Os cenários abaixo consideram os 18 gols restantes e as datas do calendário apresentado.

Média de gols por jogo Jogos necessários Data estimada 1,00 18 Fevereiro de 2027 0,93 20 Março de 2027 0,74 25 Abril de 2027 0,50 36 Após maio de 2027

As datas são estimativas baseadas na sequência de partidas prevista para o Al-Nassr e variam conforme a média de gols de Cristiano Ronaldo. Os cálculos consideram que o atacante dispute os jogos programados e mantenha o rendimento estipulado em cada cenário.

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Se marcar um gol por partida, o português precisará de 18 jogos para alcançar a marca, e o milésimo poderá sair em 25 de fevereiro de 2027, contra o Al-Taawoun, pelo Campeonato Saudita.

Com média de aproximadamente 0,93 gol por confronto, semelhante à registrada no Campeonato Saudita em 2025/26, quando marcou 28 vezes em 30 partidas, serão necessários cerca de 20 jogos. A estimativa leva ao duelo contra o Al-Ittihad, em 11 de março de 2027.

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Já com média de 0,74 gol por partida, Cristiano precisará de aproximadamente 25 confrontos. Nesse cenário, poderá atingir os mil gols em 18 de abril de 2027, contra o NEOM SC, pelo Campeonato Saudita.

Se mantiver média de 0,50 gol por jogo, serão necessárias 36 partidas para marcar os 18 gols restantes. Como o calendário considerado prevê 32 compromissos até 28 de maio de 2027, a marca ficaria para depois desse período.

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Jogos do Al-Nassr considerados na projeção

A lista abaixo reúne os 32 compromissos previstos entre outubro de 2026 e maio de 2027, incluindo Campeonato Saudita, Liga dos Campeões da Ásia e outras competições.

Nº Data Jogo Competição 1 26/10/2026 Al-Nassr x Al Wasl Liga dos Campeões da Ásia 2 29/10/2026 Al-Nassr x Al-Kholood Campeonato Saudita 3 02/11/2026 Pakhtakor x Al-Nassr Liga dos Campeões da Ásia 4 05/11/2026 Al-Hazem x Al-Nassr Campeonato Saudita 5 20/11/2026 Al-Nassr x Al-Qadsiah Campeonato Saudita 6 24/11/2026 Al-Nassr x Al-Sadd Liga dos Campeões da Ásia 7 26/11/2026 Al-Nassr x Al-Shabab Campeonato Saudita 8 01/12/2026 Al-Nassr x Al-Kholood Copa do Rei 9 03/12/2026 Al-Fayha x Al-Nassr Campeonato Saudita 10 08/12/2026 Al-Gharafa x Al-Nassr Liga dos Campeões da Ásia 11 10/12/2026 Al-Nassr x Al-Hilal Campeonato Saudita 12 14/12/2026 Al-Fateh x Al-Nassr Campeonato Saudita 13 20/12/2026 Al-Nassr x Al-Kholood Supercopa 14 08/02/2027 Al-Nassr x Al-Shamal Liga dos Campeões da Ásia 15 11/02/2027 Al-Nassr x Al-Riyadh Campeonato Saudita 16 15/02/2027 Shabab Al-Ahli x Al-Nassr Liga dos Campeões da Ásia 17 18/02/2027 Al-Nassr x Al-Ettifaq Campeonato Saudita 18 25/02/2027 Al-Taawoun x Al-Nassr Campeonato Saudita 19 06/03/2027 Al-Ahli x Al-Nassr Campeonato Saudita 20 11/03/2027 Al-Nassr x Al-Ittihad Campeonato Saudita 21 18/03/2027 Abha x Al-Nassr Campeonato Saudita 22 02/04/2027 Al-Nassr x Al-Khaleej Campeonato Saudita 23 08/04/2027 Al-Diriyah x Al-Nassr Campeonato Saudita 24 15/04/2027 Al-Nassr x Al-Ahli Campeonato Saudita 25 18/04/2027 NEOM SC x Al-Nassr Campeonato Saudita 26 22/04/2027 Al-Nassr x Al-Faisaly Campeonato Saudita 27 29/04/2027 Al-Kholood x Al-Nassr Campeonato Saudita 28 06/05/2027 Al-Nassr x Al-Hazem Campeonato Saudita 29 12/05/2027 Al-Qadsiah x Al-Nassr Campeonato Saudita 30 20/05/2027 Al-Shabab x Al-Nassr Campeonato Saudita 31 24/05/2027 Al-Nassr x Al-Fayha Campeonato Saudita 32 28/05/2027 Al-Hilal x Al-Nassr Campeonato Saudita

As três datas da projeção

25 de fevereiro de 2027: Al-Taawoun x Al-Nassr. Cristiano chegaria aos mil gols se marcasse um gol em cada um dos 18 jogos considerados. 11 de março de 2027: Al-Nassr x Al-Ittihad. Seria o 20º compromisso, no cenário de média de 0,93 gol por partida. 18 de abril de 2027: NEOM SC x Al-Nassr. Seria o 25º jogo, caso o português mantivesse a média de 0,74 gol por partida.

Quais jogos podem aproximar Cristiano Ronaldo dos mil gols?

O Al-Nassr tem uma sequência de compromissos importantes antes do fim de 2026. Entre os adversários estão Al Wasl, Al-Kholood, Pakhtakor, Al-Hazem, Al-Qadisiya e Al-Shabab. A equipe também enfrenta o Al-Hilal em 10 de dezembro, pelo Campeonato Saudita.

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Em fevereiro de 2027, o calendário prevê a retomada dos jogos listados, com partidas pela Liga dos Campeões da Ásia e pelo Campeonato Saudita. A equipe encara, entre outros adversários, Al-Riyadh, Shabab Al Ahli e Al-Ettifaq.

A sequência inclui confrontos que correspondem às projeções de fevereiro, março e abril. O Al-Taawoun, o Al-Ittihad e o NEOM SC são os adversários indicados nos cenários de maior produtividade, mas o milésimo gol pode sair antes ou depois dessas partidas, conforme o número de gols marcados pelo português ao longo da sequência.

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A quantidade de jogos disponíveis permite elaborar uma projeção, mas não determina antecipadamente em qual partida o milésimo gol será marcado. Para isso, será necessário acompanhar a evolução da contagem a cada rodada.

Afinal, quando Cristiano Ronaldo deve chegar aos mil gols?

Considerando a média de aproximadamente 0,93 gol por jogo no Campeonato Saudita em 2025/26, março de 2027 é a principal referência matemática entre os cenários apresentados. A estimativa, contudo, não representa uma previsão definitiva, já que utiliza o rendimento de uma competição específica como parâmetro para partidas de diferentes torneios.

Se mantiver uma média de um gol por confronto, Cristiano poderá alcançar a marca em 25 de fevereiro, contra o Al-Taawoun. Caso repita a média de 0,93 gol por jogo, a projeção aponta para 11 de março, diante do Al-Ittihad. Já com rendimento de 0,74 gol por partida, o milésimo poderá sair em 18 de abril, contra o NEOM SC.

A projeção poderá ser atualizada conforme o atacante marcar novos gols e a agenda do Al-Nassr avançar. As datas dependem do desempenho individual do português, da participação dele nas partidas e de eventuais alterações no calendário.