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Cristiano Ronaldo está a 18 gols dos mil: quando o craque pode alcançar a marca histórica?

Atacante do Al-Nassr pode atingir o milésimo gol no primeiro semestre de 2027; projeção considera médias de gols e calendário da equipe saudita

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 15:31
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Jogador de futebol em uniforme amarelo corre com a bola em estádio lotado, com o lema RUMO A 1000 e 982 GOLS.
Foto: Arte/Lance!

Cristiano Ronaldo está a 18 gols de alcançar a marca de mil gols oficiais na carreira. Aos 41 anos, o atacante marcou mais uma vez nesta sexta-feira (23), na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Faysaly, e chegou a 982 gols. O português pode atingir o feito em fevereiro de 2027, caso mantenha uma média de um gol por partida. Em outros cenários, com base no rendimento no Campeonato Saudita, a marca pode ficar para março ou abril.

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O Lance! fez um levantamento com o auxílio da inteligência artificial para projetar quando Cristiano Ronaldo pode chegar aos 1000 gols. A análise considera os 18 gols restantes, o calendário de jogos do Al-Nassr e diferentes médias de gols por partida.

Quantos jogos Cristiano Ronaldo tem até o milésimo gol?

O calendário informado prevê 32 partidas do Al-Nassr entre 26 de outubro de 2026 e 28 de maio de 2027. A sequência inclui compromissos por três competições, com jogos distribuídos entre o fim de 2026 e os primeiros meses de 2027.

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Para alcançar os mil gols até o fim desse período, Cristiano precisaria marcar 18 vezes em 32 partidas, caso dispute todos os confrontos. A média necessária seria de 0,56 gol por jogo.

O cálculo considera apenas os jogos listados e não inclui eventuais partidas adicionais que possam ser disputadas pelo Al-Nassr em outras fases das competições. A participação do atacante em todos os compromissos também não é garantida.

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Projeção para os mil gols de Cristiano Ronaldo

O número de partidas necessárias muda de acordo com a produtividade do português. Os cenários abaixo consideram os 18 gols restantes e as datas do calendário apresentado.

Média de gols por jogoJogos necessáriosData estimada

1,00

18

Fevereiro de 2027

0,93

20

Março de 2027

0,74

25

Abril de 2027

0,50

36

Após maio de 2027

As datas são estimativas baseadas na sequência de partidas prevista para o Al-Nassr e variam conforme a média de gols de Cristiano Ronaldo. Os cálculos consideram que o atacante dispute os jogos programados e mantenha o rendimento estipulado em cada cenário.

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Se marcar um gol por partida, o português precisará de 18 jogos para alcançar a marca, e o milésimo poderá sair em 25 de fevereiro de 2027, contra o Al-Taawoun, pelo Campeonato Saudita.

Com média de aproximadamente 0,93 gol por confronto, semelhante à registrada no Campeonato Saudita em 2025/26, quando marcou 28 vezes em 30 partidas, serão necessários cerca de 20 jogos. A estimativa leva ao duelo contra o Al-Ittihad, em 11 de março de 2027.

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Já com média de 0,74 gol por partida, Cristiano precisará de aproximadamente 25 confrontos. Nesse cenário, poderá atingir os mil gols em 18 de abril de 2027, contra o NEOM SC, pelo Campeonato Saudita.

Se mantiver média de 0,50 gol por jogo, serão necessárias 36 partidas para marcar os 18 gols restantes. Como o calendário considerado prevê 32 compromissos até 28 de maio de 2027, a marca ficaria para depois desse período.

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Jogos do Al-Nassr considerados na projeção

A lista abaixo reúne os 32 compromissos previstos entre outubro de 2026 e maio de 2027, incluindo Campeonato Saudita, Liga dos Campeões da Ásia e outras competições.

DataJogoCompetição

1

26/10/2026

Al-Nassr x Al Wasl

Liga dos Campeões da Ásia

2

29/10/2026

Al-Nassr x Al-Kholood

Campeonato Saudita

3

02/11/2026

Pakhtakor x Al-Nassr

Liga dos Campeões da Ásia

4

05/11/2026

Al-Hazem x Al-Nassr

Campeonato Saudita

5

20/11/2026

Al-Nassr x Al-Qadsiah

Campeonato Saudita

6

24/11/2026

Al-Nassr x Al-Sadd

Liga dos Campeões da Ásia

7

26/11/2026

Al-Nassr x Al-Shabab

Campeonato Saudita

8

01/12/2026

Al-Nassr x Al-Kholood

Copa do Rei

9

03/12/2026

Al-Fayha x Al-Nassr

Campeonato Saudita

10

08/12/2026

Al-Gharafa x Al-Nassr

Liga dos Campeões da Ásia

11

10/12/2026

Al-Nassr x Al-Hilal

Campeonato Saudita

12

14/12/2026

Al-Fateh x Al-Nassr

Campeonato Saudita

13

20/12/2026

Al-Nassr x Al-Kholood

Supercopa

14

08/02/2027

Al-Nassr x Al-Shamal

Liga dos Campeões da Ásia

15

11/02/2027

Al-Nassr x Al-Riyadh

Campeonato Saudita

16

15/02/2027

Shabab Al-Ahli x Al-Nassr

Liga dos Campeões da Ásia

17

18/02/2027

Al-Nassr x Al-Ettifaq

Campeonato Saudita

18

25/02/2027

Al-Taawoun x Al-Nassr

Campeonato Saudita

19

06/03/2027

Al-Ahli x Al-Nassr

Campeonato Saudita

20

11/03/2027

Al-Nassr x Al-Ittihad

Campeonato Saudita

21

18/03/2027

Abha x Al-Nassr

Campeonato Saudita

22

02/04/2027

Al-Nassr x Al-Khaleej

Campeonato Saudita

23

08/04/2027

Al-Diriyah x Al-Nassr

Campeonato Saudita

24

15/04/2027

Al-Nassr x Al-Ahli

Campeonato Saudita

25

18/04/2027

NEOM SC x Al-Nassr

Campeonato Saudita

26

22/04/2027

Al-Nassr x Al-Faisaly

Campeonato Saudita

27

29/04/2027

Al-Kholood x Al-Nassr

Campeonato Saudita

28

06/05/2027

Al-Nassr x Al-Hazem

Campeonato Saudita

29

12/05/2027

Al-Qadsiah x Al-Nassr

Campeonato Saudita

30

20/05/2027

Al-Shabab x Al-Nassr

Campeonato Saudita

31

24/05/2027

Al-Nassr x Al-Fayha

Campeonato Saudita

32

28/05/2027

Al-Hilal x Al-Nassr

Campeonato Saudita

As três datas da projeção

  1. 25 de fevereiro de 2027: Al-Taawoun x Al-Nassr. Cristiano chegaria aos mil gols se marcasse um gol em cada um dos 18 jogos considerados.
  2. 11 de março de 2027: Al-Nassr x Al-Ittihad. Seria o 20º compromisso, no cenário de média de 0,93 gol por partida.
  3. 18 de abril de 2027: NEOM SC x Al-Nassr. Seria o 25º jogo, caso o português mantivesse a média de 0,74 gol por partida.

Quais jogos podem aproximar Cristiano Ronaldo dos mil gols?

O Al-Nassr tem uma sequência de compromissos importantes antes do fim de 2026. Entre os adversários estão Al Wasl, Al-Kholood, Pakhtakor, Al-Hazem, Al-Qadisiya e Al-Shabab. A equipe também enfrenta o Al-Hilal em 10 de dezembro, pelo Campeonato Saudita.

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Em fevereiro de 2027, o calendário prevê a retomada dos jogos listados, com partidas pela Liga dos Campeões da Ásia e pelo Campeonato Saudita. A equipe encara, entre outros adversários, Al-Riyadh, Shabab Al Ahli e Al-Ettifaq.

A sequência inclui confrontos que correspondem às projeções de fevereiro, março e abril. O Al-Taawoun, o Al-Ittihad e o NEOM SC são os adversários indicados nos cenários de maior produtividade, mas o milésimo gol pode sair antes ou depois dessas partidas, conforme o número de gols marcados pelo português ao longo da sequência.

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A quantidade de jogos disponíveis permite elaborar uma projeção, mas não determina antecipadamente em qual partida o milésimo gol será marcado. Para isso, será necessário acompanhar a evolução da contagem a cada rodada.

Afinal, quando Cristiano Ronaldo deve chegar aos mil gols?

Considerando a média de aproximadamente 0,93 gol por jogo no Campeonato Saudita em 2025/26, março de 2027 é a principal referência matemática entre os cenários apresentados. A estimativa, contudo, não representa uma previsão definitiva, já que utiliza o rendimento de uma competição específica como parâmetro para partidas de diferentes torneios.

Se mantiver uma média de um gol por confronto, Cristiano poderá alcançar a marca em 25 de fevereiro, contra o Al-Taawoun. Caso repita a média de 0,93 gol por jogo, a projeção aponta para 11 de março, diante do Al-Ittihad. Já com rendimento de 0,74 gol por partida, o milésimo poderá sair em 18 de abril, contra o NEOM SC.

A projeção poderá ser atualizada conforme o atacante marcar novos gols e a agenda do Al-Nassr avançar. As datas dependem do desempenho individual do português, da participação dele nas partidas e de eventuais alterações no calendário.

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