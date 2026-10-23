Cristiano Ronaldo está a 18 gols dos mil: quando o craque pode alcançar a marca histórica?
Atacante do Al-Nassr pode atingir o milésimo gol no primeiro semestre de 2027; projeção considera médias de gols e calendário da equipe saudita
Cristiano Ronaldo está a 18 gols de alcançar a marca de mil gols oficiais na carreira. Aos 41 anos, o atacante marcou mais uma vez nesta sexta-feira (23), na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Faysaly, e chegou a 982 gols. O português pode atingir o feito em fevereiro de 2027, caso mantenha uma média de um gol por partida. Em outros cenários, com base no rendimento no Campeonato Saudita, a marca pode ficar para março ou abril.
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O Lance! fez um levantamento com o auxílio da inteligência artificial para projetar quando Cristiano Ronaldo pode chegar aos 1000 gols. A análise considera os 18 gols restantes, o calendário de jogos do Al-Nassr e diferentes médias de gols por partida.
Quantos jogos Cristiano Ronaldo tem até o milésimo gol?
O calendário informado prevê 32 partidas do Al-Nassr entre 26 de outubro de 2026 e 28 de maio de 2027. A sequência inclui compromissos por três competições, com jogos distribuídos entre o fim de 2026 e os primeiros meses de 2027.
Para alcançar os mil gols até o fim desse período, Cristiano precisaria marcar 18 vezes em 32 partidas, caso dispute todos os confrontos. A média necessária seria de 0,56 gol por jogo.
O cálculo considera apenas os jogos listados e não inclui eventuais partidas adicionais que possam ser disputadas pelo Al-Nassr em outras fases das competições. A participação do atacante em todos os compromissos também não é garantida.
Projeção para os mil gols de Cristiano Ronaldo
O número de partidas necessárias muda de acordo com a produtividade do português. Os cenários abaixo consideram os 18 gols restantes e as datas do calendário apresentado.
|Média de gols por jogo
|Jogos necessários
|Data estimada
1,00
18
Fevereiro de 2027
0,93
20
Março de 2027
0,74
25
Abril de 2027
0,50
36
Após maio de 2027
As datas são estimativas baseadas na sequência de partidas prevista para o Al-Nassr e variam conforme a média de gols de Cristiano Ronaldo. Os cálculos consideram que o atacante dispute os jogos programados e mantenha o rendimento estipulado em cada cenário.
Se marcar um gol por partida, o português precisará de 18 jogos para alcançar a marca, e o milésimo poderá sair em 25 de fevereiro de 2027, contra o Al-Taawoun, pelo Campeonato Saudita.
Com média de aproximadamente 0,93 gol por confronto, semelhante à registrada no Campeonato Saudita em 2025/26, quando marcou 28 vezes em 30 partidas, serão necessários cerca de 20 jogos. A estimativa leva ao duelo contra o Al-Ittihad, em 11 de março de 2027.
Já com média de 0,74 gol por partida, Cristiano precisará de aproximadamente 25 confrontos. Nesse cenário, poderá atingir os mil gols em 18 de abril de 2027, contra o NEOM SC, pelo Campeonato Saudita.
Se mantiver média de 0,50 gol por jogo, serão necessárias 36 partidas para marcar os 18 gols restantes. Como o calendário considerado prevê 32 compromissos até 28 de maio de 2027, a marca ficaria para depois desse período.
Jogos do Al-Nassr considerados na projeção
A lista abaixo reúne os 32 compromissos previstos entre outubro de 2026 e maio de 2027, incluindo Campeonato Saudita, Liga dos Campeões da Ásia e outras competições.
|Nº
|Data
|Jogo
|Competição
1
26/10/2026
Al-Nassr x Al Wasl
Liga dos Campeões da Ásia
2
29/10/2026
Al-Nassr x Al-Kholood
Campeonato Saudita
3
02/11/2026
Pakhtakor x Al-Nassr
Liga dos Campeões da Ásia
4
05/11/2026
Al-Hazem x Al-Nassr
Campeonato Saudita
5
20/11/2026
Al-Nassr x Al-Qadsiah
Campeonato Saudita
6
24/11/2026
Al-Nassr x Al-Sadd
Liga dos Campeões da Ásia
7
26/11/2026
Al-Nassr x Al-Shabab
Campeonato Saudita
8
01/12/2026
Al-Nassr x Al-Kholood
Copa do Rei
9
03/12/2026
Al-Fayha x Al-Nassr
Campeonato Saudita
10
08/12/2026
Al-Gharafa x Al-Nassr
Liga dos Campeões da Ásia
11
10/12/2026
Al-Nassr x Al-Hilal
Campeonato Saudita
12
14/12/2026
Al-Fateh x Al-Nassr
Campeonato Saudita
13
20/12/2026
Al-Nassr x Al-Kholood
Supercopa
14
08/02/2027
Al-Nassr x Al-Shamal
Liga dos Campeões da Ásia
15
11/02/2027
Al-Nassr x Al-Riyadh
Campeonato Saudita
16
15/02/2027
Shabab Al-Ahli x Al-Nassr
Liga dos Campeões da Ásia
17
18/02/2027
Al-Nassr x Al-Ettifaq
Campeonato Saudita
18
25/02/2027
Al-Taawoun x Al-Nassr
Campeonato Saudita
19
06/03/2027
Al-Ahli x Al-Nassr
Campeonato Saudita
20
11/03/2027
Al-Nassr x Al-Ittihad
Campeonato Saudita
21
18/03/2027
Abha x Al-Nassr
Campeonato Saudita
22
02/04/2027
Al-Nassr x Al-Khaleej
Campeonato Saudita
23
08/04/2027
Al-Diriyah x Al-Nassr
Campeonato Saudita
24
15/04/2027
Al-Nassr x Al-Ahli
Campeonato Saudita
25
18/04/2027
NEOM SC x Al-Nassr
Campeonato Saudita
26
22/04/2027
Al-Nassr x Al-Faisaly
Campeonato Saudita
27
29/04/2027
Al-Kholood x Al-Nassr
Campeonato Saudita
28
06/05/2027
Al-Nassr x Al-Hazem
Campeonato Saudita
29
12/05/2027
Al-Qadsiah x Al-Nassr
Campeonato Saudita
30
20/05/2027
Al-Shabab x Al-Nassr
Campeonato Saudita
31
24/05/2027
Al-Nassr x Al-Fayha
Campeonato Saudita
32
28/05/2027
Al-Hilal x Al-Nassr
Campeonato Saudita
As três datas da projeção
- 25 de fevereiro de 2027: Al-Taawoun x Al-Nassr. Cristiano chegaria aos mil gols se marcasse um gol em cada um dos 18 jogos considerados.
- 11 de março de 2027: Al-Nassr x Al-Ittihad. Seria o 20º compromisso, no cenário de média de 0,93 gol por partida.
- 18 de abril de 2027: NEOM SC x Al-Nassr. Seria o 25º jogo, caso o português mantivesse a média de 0,74 gol por partida.
Quais jogos podem aproximar Cristiano Ronaldo dos mil gols?
O Al-Nassr tem uma sequência de compromissos importantes antes do fim de 2026. Entre os adversários estão Al Wasl, Al-Kholood, Pakhtakor, Al-Hazem, Al-Qadisiya e Al-Shabab. A equipe também enfrenta o Al-Hilal em 10 de dezembro, pelo Campeonato Saudita.
Em fevereiro de 2027, o calendário prevê a retomada dos jogos listados, com partidas pela Liga dos Campeões da Ásia e pelo Campeonato Saudita. A equipe encara, entre outros adversários, Al-Riyadh, Shabab Al Ahli e Al-Ettifaq.
A sequência inclui confrontos que correspondem às projeções de fevereiro, março e abril. O Al-Taawoun, o Al-Ittihad e o NEOM SC são os adversários indicados nos cenários de maior produtividade, mas o milésimo gol pode sair antes ou depois dessas partidas, conforme o número de gols marcados pelo português ao longo da sequência.
A quantidade de jogos disponíveis permite elaborar uma projeção, mas não determina antecipadamente em qual partida o milésimo gol será marcado. Para isso, será necessário acompanhar a evolução da contagem a cada rodada.
Afinal, quando Cristiano Ronaldo deve chegar aos mil gols?
Considerando a média de aproximadamente 0,93 gol por jogo no Campeonato Saudita em 2025/26, março de 2027 é a principal referência matemática entre os cenários apresentados. A estimativa, contudo, não representa uma previsão definitiva, já que utiliza o rendimento de uma competição específica como parâmetro para partidas de diferentes torneios.
Se mantiver uma média de um gol por confronto, Cristiano poderá alcançar a marca em 25 de fevereiro, contra o Al-Taawoun. Caso repita a média de 0,93 gol por jogo, a projeção aponta para 11 de março, diante do Al-Ittihad. Já com rendimento de 0,74 gol por partida, o milésimo poderá sair em 18 de abril, contra o NEOM SC.
A projeção poderá ser atualizada conforme o atacante marcar novos gols e a agenda do Al-Nassr avançar. As datas dependem do desempenho individual do português, da participação dele nas partidas e de eventuais alterações no calendário.
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