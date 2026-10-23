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Al Faisaly 1 x 3 Al-Nassr: veja melhores momentos do Campeonato Saudita

Equipe de Cristiano Ronaldo vence com mais um gol do craque português

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 14:26
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Com gol de Cristiano Ronaldo, que segue a perseguição ao milésimo, o Al-Nassr venceu o Al Faisaly por 3 a 1, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Saudita. Al-Hamdan e o brasileiro Ângelo marcaram os outros gols da equipe vencedora, enquanto Bongonda descontou para os perdedores. Assista aos melhores momentos no vídeo acima.

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