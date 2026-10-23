Endrick segue com futuro incerto no Real Madrid e gigante italiano é opção
Atacante tem pouco espaço com Mourinho e Roma e Milan ficam de olho
O futuro de Endrick no Real Madrid continua cercado de dúvidas, mesmo depois de José Mourinho declarar que conta com o atacante. Quem diz é o jornalista Matteo Moretto, que analisou o assunto no programa La Pizarra de Quintana, da Rádio Marca, e avaliou que uma transferência em janeiro segue como possibilidade.
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Pouco espaço com Mourinho
Segundo Moretto, o brasileiro tem recebido poucas chances. Ele lembrou que o jovem ficou em campo por apenas dois ou três minutos no jogo contra o RB Leipzig. Por isso, o jornalista não descarta que o jogador procure outro clube para ter mais minutos, como aconteceu no empréstimo ao Lyon na temporada passada.
Roma e Milan no radar
O comentarista afirmou que dois clubes italianos têm interesse em Endrick, com mais força para a Roma.
— Principalmente a Roma, é uma possibilidade real para janeiro — disse Matteo Moretto.
Números de Endrick na temporada
Até agora, o atacante participou de apenas quatro jogos pelo Real Madrid e marcou um gol. Ele ainda perdeu o início da temporada por causa de uma lesão. Apesar de ser visto por Mourinho como uma opção no banco, o discurso de confiança do técnico não tem se refletido em oportunidades dentro de campo.
Por enquanto, o futuro de Endrick deve ficar em suspense, e o Real Madrid e o jogador aguardam para decidir o que fazer. Agora, o foco é o clássico contra o Barcelona, marcado para domingo (25), às 17h (de Brasília), no Camp Nou.
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