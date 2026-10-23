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Endrick segue com futuro incerto no Real Madrid e gigante italiano é opção

Atacante tem pouco espaço com Mourinho e Roma e Milan ficam de olho

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 14:31
Supervisionado porGustavo Loio,
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Endrick com o prêmio de melhor jogador da partida entre Roma e Real Madrid
Endrick pode deixar o Real Madrid em uma transferência em janeiro para ganhar mais minutos (Foto: Divulgação)

O futuro de Endrick no Real Madrid continua cercado de dúvidas, mesmo depois de José Mourinho declarar que conta com o atacante. Quem diz é o jornalista Matteo Moretto, que analisou o assunto no programa La Pizarra de Quintana, da Rádio Marca, e avaliou que uma transferência em janeiro segue como possibilidade.

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Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League
Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

Pouco espaço com Mourinho

Segundo Moretto, o brasileiro tem recebido poucas chances. Ele lembrou que o jovem ficou em campo por apenas dois ou três minutos no jogo contra o RB Leipzig. Por isso, o jornalista não descarta que o jogador procure outro clube para ter mais minutos, como aconteceu no empréstimo ao Lyon na temporada passada.

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Roma e Milan no radar

O comentarista afirmou que dois clubes italianos têm interesse em Endrick, com mais força para a Roma.

— Principalmente a Roma, é uma possibilidade real para janeiro — disse Matteo Moretto.

Números de Endrick na temporada

Até agora, o atacante participou de apenas quatro jogos pelo Real Madrid e marcou um gol. Ele ainda perdeu o início da temporada por causa de uma lesão. Apesar de ser visto por Mourinho como uma opção no banco, o discurso de confiança do técnico não tem se refletido em oportunidades dentro de campo.

José Mourinho em ação durante a vitória do Real Madrid sobre a Roma na Champions League
Mesmo com a confiança declarada por José Mourinho, o futuro de Endrick segue indefinido (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

Por enquanto, o futuro de Endrick deve ficar em suspense, e o Real Madrid e o jogador aguardam para decidir o que fazer. Agora, o foco é o clássico contra o Barcelona, marcado para domingo (25), às 17h (de Brasília), no Camp Nou.

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