Ex-Nova Iguaçu, Maicon fica a dois jogos da Champions League
Lateral ex-Nova Iguaçu é titular do Levski Sofia na busca por vaga na Champions
O sonho de disputar a fase de liga da Champions League está cada vez mais próximo para Maicon Araújo e o Levski Sofia. Depois de superar as etapas anteriores da principal competição de clubes da Europa, a equipe búlgara avançou para a última fase dos playoffs e agora está a apenas uma classificação de garantir presença entre os clubes que disputarão a fase de liga do torneio.
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Titular e peça importante na campanha europeia do Levski Sofia, Maicon Araújo celebra o momento vivido pelo clube e destaca o caminho percorrido até chegar aos confrontos que podem colocar a equipe búlgara no principal palco do futebol europeu.
— Chegar até aqui mostra a força do nosso grupo e tudo o que construímos desde o início da temporada. Foram jogos muito difíceis, contra adversários de qualidade, e conseguimos superar cada desafio com muita entrega, concentração e união. Agora estamos diante de partidas que podem marcar a história do clube e também a nossa carreira — afirmou Maicon.
A classificação para os playoffs também garante ao Levski Sofia presença em uma competição continental na sequência da temporada. Caso avance, o clube disputará a fase de liga da Champions League. Em caso de eliminação nesta última fase classificatória, a equipe já tem assegurada uma vaga na Europa League, segunda principal competição de clubes do continente.
Para Maicon, porém, o pensamento do elenco está totalmente voltado para a possibilidade de levar o Levski Sofia à fase de liga da Champions.
— Quando começamos essa caminhada, sabíamos que seria necessário passar por grandes desafios para chegar onde estamos. Cada classificação aumentou a nossa confiança e mostrou que podemos competir em alto nível. Temos muito respeito pelo adversário, mas também acreditamos bastante no nosso trabalho. Vamos fazer de tudo para aproveitar essa oportunidade — destacou o lateral.
O último obstáculo do Levski Sofia antes da fase de liga será o AEK Atenas, atual campeão grego. O confronto promete exigir o máximo da equipe búlgara diante de um adversário acostumado a jogos de alto nível e que chega aos playoffs embalado pelo título nacional.
O primeiro duelo entre Levski Sofia e AEK Atenas acontece no dia 18, às 16h, pelo horário de Brasília. A partida de volta será disputada no dia 26, também às 16h. Os dois confrontos definirão quem seguirá para a fase de liga da Champions League.
— Estar tão perto da fase de liga da Champions é algo muito especial para mim. Desde criança, esse sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida, daqueles que parecem muito distantes quando a gente está começando no futebol. Hoje, olhar para tudo o que vivi até aqui e saber que estamos a dois jogos de tornar esse sonho ainda maior é uma sensação difícil de explicar. Quero aproveitar cada momento — afirmou Maicon.
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