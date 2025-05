Alex Ferguson, um dos maiores nomes da história do Manchester United, seria preso. Esta é a opinião de Patrice Evra, que foi comandado pelo inglês em 2006 e 2013. Sob a batuta do treinador, o lateral-esquerdo viveu os maiores momentos de sua carreira, e alcançou o topo da Europa ao conquistar a Champions League em 2007/08.

Em entrevista ao podcast "SDS", o francês relatou atos de rispidez do ex-técnico enquanto à frente do clube de Old Trafford, e comparou com a realidade atual dos atletas e do futebol como um todo.

- Se Alex Ferguson fosse treinador no futebol atual, ele provavelmente seria preso. Você sabe quantos jogadores eu já vi chorar porque Ferguson gritou com eles, ou atirou até um sapato neles? Ele era um cara muito malvado - afirmou o ex-atleta.

Evra também detalhou uma passagem vivida por Danny Welbeck, atual centroavante do Brighton, enquanto defendia o time mancuniano. O então jovem atacante foi detonado pelo treinador após desperdiçar uma cobrança de pênalti em um amistoso.

- Rooney entregou a bola para Welbeck bater, mas ele errou o pênalti. Nós perdemos a partida, mas era um amistoso, tipo um jogo de 45 minutos. Quando voltamos para o vestiário, Ferguson gritou por ele. Nós estávamos no banheiro, mas Ferguson gritava: "Quem diabos você pensa que é? Mal chegou ao time principal e já está batendo pênaltis assim". Eu disse que era só um amistoso, e ele respondeu "f***-se o amistoso" - disse Patrice.

🔴🟡 Legado de Alex Ferguson no United

Alex Ferguson é considerado por muitos o maior treinador da história do Manchester United. Foram 27 anos dedicados ao clube, entre 1986 e 2013. No período, o natural de Glasgow ergueu 50 taças, incluindo 13 Premier Leagues e duas Champions, em 1998-99 e 2007-08.

