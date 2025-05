Narrador da Globo, Paulo Andrade revela para qual clube torce

Hoje na Globo, Paulo Andrade se popularizou na ESPN, narrando jogos das principais competições europeias. Durante participação no podcast 'Um assado para...', do jornalista Duda Garbi, o narrador revelou para qual time torce, mas reafirmou o compromisso com a imparcialidade. Na visão do jornalista, a torcida em cada jogo é para acontecer um 'bom roteiro'.

- Eu sou Manchester United, sempre fui. Mas até hoje a turma do City fala "Paulo saiu da ESPN e o City não ganhou mais nada". Um dos maiores gols que narrei foi o do Aguero, gol do milagre em 2012, que tirou o título do United. Mas ali eu estou torcendo por mim, pelo bom roteiro. O que eu torço é que aconteça bons roteiros e pra que eu tenha capacidade de contar, por que se o roteiro é bom e eu não tenho capacidade, o roteiro passa por cima do narrador - revelou Paulo Andrade.

Ida para Globo

Paulo Andrade acertou a ida para a Globo após sair da ESPN, em março de 2024. Em participação no "Charla Podcast", o locutor de 45 anos contou os bastidores da mudança de empresa e revelou já ter tentado ir para a emissora carioca há seis anos.

- O que eu disse para a ESPN foi o seguinte: "Eu só estou saindo porque é a Globo, não estou dizendo que recebi uma proposta, estou dizendo que recebi e já aceitei". Eu não sairia para lugar nenhum nesse momento da minha vida, por dinheiro nenhum. Aí veio a Globo. Eu já tinha tentado ir para a Globo, em 2018, mas o Villani estava indo para lá - começou o narrador.

- O Victor Costa (executivo de esportes da Globo) fez o primeiro contato. Ele disse que me viu falar em outro podcast que eu tinha sonho de narrar o Brasileirão. Aí começaram as conversas, rolaram umas duas ou três reuniões até eu aceitar - completou Paulo, que estreia na emissora no "Seleção Sportv" desta sexta (12), e narra São Paulo x Fortaleza, no sábado (13).

