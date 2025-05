Nesta quinta-feira (15), o Ministério Público da Espanha decidiu a punição de cinco torcedores que cometeram atos de racismo contra Vini Jr. O quinteto de aficionados do Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno na Espanha, foi condenado a um ano de prisão pelos insultos proferidos no duelo com o Real Madrid, em dezembro de 2022.

A defesa dos acusados chegou a um acordo com o MP e os representantes do brasileiro, segundo o jornal "As", e a pena será oficializada de maneira presencial pelo Tribunal de Valladolid na quarta (21). Além do tempo de cárcere, os torcedores também foram sancionados financeira e legalmente.

Quatro dos cinco indivíduos aceitaram a pena de um ano, somada à inibição do sufrágio pelo mesmo período; uma multa diária no valor de seis euros durante nove meses, o que totaliza mais de R$ 10 mil; e o afastamento completo de profissões educacionais, esportivas e recreativas por quatro anos. O último teve as mesmas sanções, mas o valor foi reduzido a quatro euros diários, caindo o valor total para R$ 6,7 mil.

Vinícius escolheu não ser indenizado pelos atos de racismo ocorridos no José Zorrilla. A decisão, após oficializada, será passada à Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte, do mesmo modo que outros casos ocorridos contra o camisa 7 do Real, alvo recorrente de injúrias raciais e ódio nos estádios espanhóis.

🧠 Relembre o caso de racismo contra Vini Jr em Valladolid

O caso aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022. Em visita ao Zorrilla, o Real vencia por 1 a 0, com gol de Karim Benzema. Aos 43 minutos do segundo tempo, Carlo Ancelotti sacou Vini Jr para a entrada de Luka Modric. O ponta-esquerda, após sair das quatro linhas, viu o segundo gol do centroavante francês e comemorou, perto da mureta que separava a torcida do gramado.

A celebração foi o bastante para que ofensas como "macaco de m****", "filho da p***" e "seu negro" fossem proferidas. As autoridades espanholas identificaram os indivíduos, e Vinícius, após o jogo, detonou a direção de La Liga.

- Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e La Liga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final, a culpa é minha - escreveu o atleta em suas redes sociais. Javier Tebas, presidente da liga, chegou a respondê-lo, afirmando que a aspa foi lamentável, e que a competição se disponibiliza para a luta contra o racismo.

