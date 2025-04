A noite dos jogadores do Barcelona esteve longe de ser pacífica antes da partida decisiva contra o Borussia Dortmund, pela volta das quartas de final da Champions League. Conforme flagrado pelas câmeras do canal "El Chiringuito", um grupo de torcedores aurinegros se juntou em frente ao Raddison Blu Hotel, onde os catalães estão hospedados, e soltou fogos de artifício na madrugada prévia ao confronto.

O lançamento das pirotecnias aos céus alemães tem por objetivo deixar os atletas acordados, o que vai na contramão da recomendação dos médicos de clubes de futebol quanto ao horário de sono. O ato aconteceu por volta da meia-noite local.

As imagens também flagraram, de maneira simultânea, um encontro no saguão do hotel entre os diretores do Barcelona, incluindo o presidente Joan Laporta. Segundo as informações, o corpo de mandatários retornava de um evento organizado pelo Conselho Provincial de Girona, realizado justamete em Dortmund.

🌍 Borussia precisa de noite mágica contra o Barcelona

O confronto de ida terminou em triunfo tranquilo por 4 a 0 para o Barça, com gols de Raphinha, Lewandowski (2) e Lamine Yamal na Catalunha. Para se classificar, o Borussia precisa vencer por pelo menos cinco gols de diferença, ou quatro para conduzir o embate à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.

A bola rola nesta terça-feira (15) no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), a partir das 16h (de Brasília). Quem se classificar enfrenta o qualificado de Inter de Milão x Bayern de Munique; na ida, os italianos conquistaram vantagem de um gol ao vencer por 2 a 1 em plena Allianz Arena.