Pep Guardiola comete gafe em coletiva do Manchester City

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, tocou em um assunto ainda não oficializado pelo clube, e deu o que falar na Inglaterra. Questionado sobre o futuro do volante Ilkay Gündogan na Inglaterra, o espanhol confirmou a renovação de contrato, que ainda não foi trazida a público pela diretoria.

O vínculo atual do volante com os Cityzens tem duração até o fim do primeiro semestre de 2025. A opção de extensão por mais um ano, acertada no ato do acordo costurado no último verão europeu, será, portanto, engatilhada pelos mandatários.

- Ele tem mais um ano de contrato, com certeza. O que vai acontecer agora (na janela de transferências) eu não sei, mas ele ainda tem um ano de contrato - afirmou o treinador.

Gündogan foi uma das primeiras aquisições da era Guardiola, ainda em julho de 2016, ao ser comprado por 26 milhões de euros (R$ 93,5 milhões na cotação da época). Depois de sete anos vitoriosos no país, o meio-campista optou por deixar o Etihad Stadium rumo ao Barcelona, mas depois de uma temporada na Catalunha, acertou o retorno sem custos, rompendo o vínculo em comum acordo com a diretoria blaugrana.

No retorno ao clube, Ilkay não conseguiu se firmar com a mesma inquestionabilidade no City, variando entre a condição de titular e o banco de reservas. Ainda assim, tem sido importante na equipe, com dois gols e quatro assistências no decorrer de 2024-25.

🔢 Números de Gündogan no Manchester City de Pep Guardiola

🌌 NA CARREIRA

⚽ 347 jogos

🥅 62 gols

📤 41 assistências

🏆 Títulos: 5 Premier Leagues (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22 e 2022-23); 2 Copas da Inglaterra (2018-19 e 2022-23); 4 Copas da Liga Inglesa (2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21); 2 Supercopas da Inglaterra (2018 e 2019); e 1 Champions League (2022-23)

📆 NA TEMPORADA ATUAL

⚽ 43 jogos

⌛ 2.713 minutos em campo

🥅 2 gols

📤 4 assistências

✅ 21 vitórias

🟰 9 empates

❌ 13 derrotas