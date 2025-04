Sonho antigo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira, José Mourinho é conhecido pela sinceridade nas entrevistas. Em entrevista ao "The Telegraph" neste sábado (12), o treinador do Fenerbahçe destacou que está desiludido com o momento atual do futebol no mundo.

Em comemoração aos 20 anos da Premier League 2004/05 pelo Chelsea, o veículo inglês conversou com Mourinho para relembrar a vitoriosa trajetória que fez o time de Londres chegar ao título depois de 50 anos, tendo sofrido somente uma derrota em toda a competição. Ao lado do português, os ex-jogadores John Terry e Frank Lampard também participaram da entrevista.

Um dos lances mencionados pelo treinador daquela campanha foi a lesão de Arjen Robben, na partida contra o Blackburn, em fevereiro de 2005. Ao descrever o lance, o "Special One" trouxe a reflexão de como seria a mesma situação no contexto atual do futebol.

— O jogo com o Blackburn foi um jogo em que o Arjen Robben quebrou o pé. Se fosse hoje, com os novos bebês do futebol que temos (jogadores, árbitros e VAR). Temos muitos bebês nesse momento no futebol. Esse jogo terminaria 11 contra sete. Os sete, claro, perderiam o jogo, mas os 11 iriam para casa reclamando. "Tenho aqui um roxo, tenho o tornozelo inchado, tenho de levar dois pontos" — afirmou Mourinho ao "The Telegraph".

Na ocasião, o Chelsea venceu por 1 a 0, fora de casa, em duelo válido pela 25ª rodada da Premier League. O gol da partida foi do próprio Robben, que sairia lesionado naquela partida, aos cinco minutos do primeiro tempo, e sendo substituído aos 12. Com a vitória, Mourinho revelou que aquele foi o momento que definiu o restante da campanha do Chelsea na liga, destacando a raça do time contra o Blackburn.

— Nesse jogo mostramos para todo mundo que éramos homens. Era um jogo à noite, cheio de lama. Não havia bebês. O árbitro esqueceu os cartões. Mesmo com o impacto emocional de Robben quebrando o pé. Petr Čech, teve uma atuação louca na lama. Lutou para manter o resultado. No final do jogo, senti que não era uma equipe de futebol, era também um grupo de gladiadores — completou.

