A Copa do Mundo de Lionel Messi em 2022 entrou para a história. O craque realizou seu grande sonho e conduziu a Argentina ao título mundial pela primeira vez em sua carreira, o que colocou um ponto final na seca de 36 anos da seleção. Entretanto, nem todos ficaram felizes com os acontecimentos da edição.

Patrice Evra, ex-lateral da França, apontou possíveis favorecimentos à equipe albiceleste, comandada por Lionel Scaloni, durante a competição. Segundo o ídolo do Manchester United, a Fifa construiu caminhos para o triunfo do oito vezes melhor do mundo no Catar.

- Você prefere vencer ou jogar bem? Nós não ganhamos uma competição relevante desde 2018, mas todos sabem que em 2022, deram a Copa do Mundo para o Messi. Tudo já estava escrito. Até alguns franceses queriam que o Messi fosse campeão. Aquele pênalti no começo da final... - apontou o ex-atleta em entrevista à "RMC Sports".

🤔 Fifa ajudou a Argentina de Messi na final da Copa?

O lance ao qual Evra se refere aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Ángel Di María foi lançado pelo lado esquerdo, cortou a marcação de Ousmane Dembélé e invadiu a área. O atacante, na recomposição, colocou o braço nas costas do camisa 11 argentino, que sentiu o contato e caiu. O árbitro do confronto, Szymon Marciniak, apontou para a marca da cal; Messi converteu a cobrança e inaugurou o placar da final, que terminou em 3 a 3 após 120 minutos, e consagrou a Argentina nas penalidades.

Após o apito final, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2022. O craque marcou duas vezes na decisão e sete em toda a competição, número que o transformou no maior artilheiro da Argentina em jogos válidos pelo Mundial, com 13 bolas na rede, acima de nomes como Gabriel Batistuta, Mario Kempes, Guillermo Stabile e o astro Diego Maradona.