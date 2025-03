Conmebol organiza reunião com representantes de governos para discutir racismo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou, nesta quinta-feira (20), uma nota afirmando que organizará uma reunião em Luque, no Paraguai, com representantes de governos e Associações Membros, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, para discutir os recentes casos de racismo no futebol sul-americano.

A reunião acontece após as declarações polêmicas de Alejandro Domínguez, presidente da entidade sul-americana, momentos depois da cerimônia do sorteio da fase de grupos da Libertadores. O mandatário ironizou ao responder como seria o torneio sem a presença de equipes do Brasil:

- Isso seria como o Tarzan sem a Chita, impossível! (risos)

A aspa de Domínguez teve origem em meio à polêmica dos casos recorrentes de injúria racial em partidas de times do Brasil contra adversários de outros países da América do Sul. O estopim se deu quando Luighi, do Palmeiras, foi ofendido por torcedores do Cerro Porteño-PAR em partida da Libertadores Sub-20.

A presidente do Verdão, Leila Pereira, cobrou medidas firmes por parte da entidade continental e sugeriu uma possível filiação à Concacaf, que cuida dos clubes centro e norte-americanos.

Três dias após o ocorrido no Paraguai, a Conmebol divulgou a punição ao Cerro: multa de US$ 50 mil (R$ 283,2 mil na cotação atual) e portões fechados pelo resto da competição de base, além de uma campanha antirracista através de suas redes sociais.

Confira a nota da Conmebol

Conmebol organiza reunião com representantes de governos e Associações Membros sobre racismo, discriminação e violência

Como parte da luta contra o racismo, a discriminação e a violência no futebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) organiza uma reunião de alto nível na quinta-feira, 27 de março. Foram convidados para a reunião dos Embaixadores dos governos dos países que compõem a CONMEBOL, credenciados em Assunção, e representantes das Associações Membro da Confederação.

O objetivo do encontro é abordar e debater as últimas manifestações do racismo, discriminação e violência que afetam o futebol sul-americano. Será um momento propício para a troca de opiniões e experiências sobre um tema que está no centro das preocupações da CONMEBOL.

A importante reunião foi convocada em linha com as declarações do Presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, feitas durante o Sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sul-Americana, que havia anunciado sua intenção de reunir autoridades governamentais e representantes das Associações Membro para discutir estes assuntos.

O racismo continua a ser um problema transversal que afeta diversas áreas da sociedade e impacta os valores do fair play dentro do futebol.

Com esta reunião, a CONMEBOL reafirma o seu compromisso com a luta contra o racismo, a discriminação e a violência no futebol sul-americano. Através do diálogo e da cooperação com os governos da região, a Confederação procura promover medidas concretas que contribuam para a construção de um ambiente mais inclusivo, seguro e respeitoso, dentro e fora dos campos.