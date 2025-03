As quartas de final da Nations League têm início nesta quinta-feira (20) com grandes clássicos do futebol mundial. Nas quatro partidas válidas pela fase decisiva, 11 troféus de Copa do Mundo estarão em campo; além disso, somente um dos quatro jogos não foi final do torneio mundial nenhuma vez.

👀 Veja a apresentação dos quatro duelos da Nations League

🔵 ITÁLIA ⚔️ ALEMANHA ⚪

O clássico entre as lendárias seleções carrega oito dos 11 títulos mundiais consigo. Apesar de estarem longe do melhor momento da história, Itália e Alemanha fazem um confronto de ideias interessantes e ofensivas, sob o comando de Luciano Spalletti e Julian Nagelsmann, respectivamente. As duas decidiram a Copa de 1982, com triunfo da Azzurra por 3 a 1, para coroar a grande campanha feita por Paolo Rossi e companhia. Porém, nos últimos anos, o costume é outro: são seis jogos de invencibilidade por parte da Mannschaft, com duas vitórias e quatro empates, incluindo um triunfo nos pênaltis das quartas da Eurocopa de 2016 em uma das igualdades.

🟠 HOLANDA ⚔️ ESPANHA 🔴

Com menos história do que Itália x Alemanha, o confronto entre Espanha e Holanda não deixa a desejar na qualidade. As duas gerações renovadas buscam construir trajetórias vencedoras no continente: a Fúria caminha mais perto do objetivo, já que venceu a Nations de 2022-23 e a Eurocopa de 2024. Os dois times decidiram o Mundial de 2010, com gol de Iniesta na prorrogação e garantia do primeiro título espanhol. A história, porém, indica domínio da Laranja Mecânica: em 12 enfrentamentos na história, são seis triunfos holandeses, dois empates e quatro vitórias dos ibéricos.

Espanha e Holanda se reencontram na Nations League; duelo foi decidido por Iniesta na final da Copa de 2010 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

🔴⚪ CROÁCIA ⚔️ FRANÇA 🔵

O confronto de maior domínio unilateral entre as três finais de Copa representadas nas quartas da Nations League está em França x Croácia. As duas equipes se encontraram na decisão mundial de 2018, com triunfo dos Bleus por 4 a 2. Historicamente, os franceses exerceram grande domínio: após o fim da Iugoslávia e a independência da seleção croata, são seis triunfos para os bicampeões do mundo, além de três empates. O fim da seca história veio na semifinal da última Nations, com gol de Modric e vitória por placar mínimo.

🔴 DINAMARCA ⚔️ PORTUGAL 🔴🟢

O duelo entre nórdicos e lusitanos marca o único dos quatro em que não há títulos - nem finais - de Copa do Mundo em campo. Porém, ambas seleções já ergueram o troféu de Eurocopa, e o time de Cristiano Ronaldo foi o campeão inaugural da Nations, o que deixa a experiência continental elevada no duelo. O domínio da Seleção das Quinas é amplo no embate: 11 vitórias, dois empates e três derrotas na história, além de três partidas de invencibilidade no retrospecto recente.

Cristiano Ronaldo é a esperança de Portugal no duelo com a Dinamarca, pela Nations League (Foto: Miguel Riopa/AFP)

📺 Onde assistir aos jogos da Nations League?

Todas as quatro partidas de ida das quartas de final da Nations League acontecerão nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília). Holanda x Espanha e Croácia x França terão transmissão dos canais SporTV e do Globoplay; Dinamarca x Portugal e Itália e Alemanha, por sua vez, terão cobertura dos canais ESPN e do aplicativo Disney+.