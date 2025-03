Mbappé, craque da França e do Real Madrid, detonou o caso de racismo sofrido por Wesley Fofana, seu companheiro de seleção e zagueiro do Chelsea. No dérbi londrino diante do Arsenal, no domingo (16), o defensor recebeu diversas mensagens ofensivas em suas redes sociais, e publicou algumas por conta própria para condenar a situação.

- É patético. Nada muda. É difícil pensar que em 2025 ainda estamos andando em círculos. Quero dizer a Wesley que o apoio, que todos nós o apoiamos. Não são apenas palavras, estamos todos aqui por ele - afirmou o capitão dos Bleus.

A diretoria do Chelsea também se posicionou diante da polêmica contra o atleta e, através de um comunicado em suas redes sociais, fez duras críticas à postura dos torcedores.

- O Chelsea está chocado e indignado com o recente aumento de insultos racistas online contra nossos jogadores. Os ataques a Wes Fofana após o jogo de ontem são abomináveis e não serão tolerados. Wes e todos os nossos jogadores têm nosso total apoio. Dessa maneira, trabalharemos com as autoridades para identificar os responsáveis e tomar as medidas mais rígidas possíveis - escreveu o clube.

Kylian Mbappé esteve ausente das duas convocações mais recentes de Didier Deschamps. O craque passou por um desentendimento não especificado com o treinador, e foi desfalque nos quatro últimos jogos de sua equipe. Entretanto, após conversas, os dois deixaram a rusga de lado, e o atacante retornou à disponibilidade para os atuais vice-campeões mundiais.

Portanto, com o retorno do artilheiro da última Copa do Mundo, a França vai com força máxima para cima da Croácia. Os dois jogos da equipe na Data Fifa de março são válidos pelas quartas da Nations League, nos dias 20 e 23. Quem passar vai à semifinal da competição para enfrentar o classificado de Holanda x Espanha.