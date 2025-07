O Fluminense terá pela frente um velho conhecido do futebol brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Marcos Leonardo, centroavante do Al-Hilal, é um dos principais destaques da equipe saudita, que conta com um elenco recheado de jogadores brasileiros.

Em sua primeira temporada pelo clube, o atacante disputou 42 partidas, foi titular em 37 delas, marcou 28 gols e distribuiu quatro assistências. Com média de uma participação direta em gol a cada 99 minutos, o camisa 11 conquistou a confiança do técnico Jorge Jesus e se consolidou como peça-chave do sistema ofensivo. Seus números refletem a boa fase: 50% de aproveitamento nas grandes chances, 2,8 finalizações por jogo (1,1 no alvo), nota média de 7.14 no Sofascore, além de 1,1 passe decisivo, 0,5 drible certo, 1,2 faltas sofridas e 39% de aproveitamento nos duelos.

Marcos Leonardo marcou dois gols contra o Manchester City (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

No Mundial de Clubes, Marcos Leonardo manteve o desempenho em alto nível. Em quatro jogos, todos como titular, marcou três gols e tem média de 126 minutos para cada participação em gol. Também registra três finalizações por partida, sendo uma no alvo, e mantém os 50% de conversão nas grandes chances. Soma ainda médias de 0,5 passe decisivo, 0,5 drible certo, 2,0 faltas sofridas e 44% de aproveitamento nos duelos. Sua nota na competição é 7.15.

Aos 22 anos, o atacante é o brasileiro com mais gols no mundo em 2025, com 20 gols marcados até o momento na temporada. Esse bom momento o consolida como a principal esperança de gol do Al-Hilal para o confronto contra o Fluminense, marcado para a próxima sexta-feira (6), às 16h (horário de Brasília).

Marcos Leonardo foi revelado pelo Santos (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Passagem por Seleção, Santos e Benfica

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo atuou em 168 partidas pelo clube paulista, marcou 54 gols e deu nove assistências. Apesar do bom desempenho individual, acabou marcado pelo rebaixamento do Peixe em 2023.

No início de 2024, foi vendido ao Benfica por 18 milhões de euros, cerca de R$ 96,3 milhões na cotação da época. Em Portugal, fez 24 jogos, balançou as redes oito vezes e deu uma assistência antes de se transferir para o futebol saudita.

O atacante também tem passagem destacada pela Seleção Brasileira Sub-20, com 11 gols em oito jogos. No Mundial da categoria, marcou cinco vezes em cinco partidas.

Números de Marcos Leonardo

Marcos Leonardo no Al-Hilal

42 jogos (37 titular) 28 gols 4 assistências 99 minutos para participar de gol 2.8 finalizações por jogo (1.1 no gol) 1.1 passes decisivos por jogo 50% de conversão em grandes chances 0.5 dribles certos por jogo 39% de eficiência nos duelos 1.2 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.14

Marcos Leonardo no Mundial