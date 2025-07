Com passagens por Barcelona e Internacional, Igor Gomes é mais um caso do fenômeno global do mercado de jogadores brasileiros no esporte mais popular do mundo. Fora do país desde 2024, o jogador vivencia uma realidade à parte nos Emirados Árabes Unidos, onde conquistou prestígio no cenário local com a camisa do Shabab Al-Ahli. Em exclusiva ao Lance!, o jogador contou sobre a temporada marcada por títulos sob comando de Paulo Sousa, ex-técnico do Flamengo. Confira a entrevista abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A 11.944 km da cidade natal Barra Mansa, no Rio de Janeiro, o fluminense vive a primeira oportunidade de atuar fora do território brasileiro como profissional. Em sua primeira temporada pelo Shabab, o zagueiro fez parte do plantel que dominou o país quatro vezes, com destaque para os títulos da liga nacional dos Emirados Árabes e da Copa do Presidente. A equipe não poderia ter feito melhor aos olhos de Igor Gomes.

continua após a publicidade

— Conquistar um título já é muito difícil, agora quatro em uma temporada só? É uma coisa que vai ficar marcada não só na minha carreira, mas como na história do clube também. Muito feliz por estar com o nome na história do clube logo na minha primeira temporada — disse o defensor.

Com 24 anos, Igor ainda caminha seus primeiros passos na carreira que todo menino sonha em realizar. No estágio atual da carreira, ele acredita no projeto do Shabab — mirando voos ainda mais altos com a camisa da equipe. O clube, cabe ressaltar, tem histórico de contratar jovens jogadores do Brasil para o plantel: são 10, um deles especial para o ex-colorado.

continua após a publicidade

— A projeção é muito boa. É um clube que contrata muitos jogadores jovens e tem um pensamento à frente. Muitos brasileiros também, tem o Yuri César, que está lá há cinco anos. Quando eu cheguei, foi um cara que me ajudou, porque ele é da mesma cidade. Antes de ir, ele já tinha me passado um feedback de como era lá. Acredito que a projeção do Shabab seja ganhar títulos maiores. Nós vamos disputar a Champions League Elite (principal competição do continente asiático) e vamos com força máxima também — explicou Igor.

O maestro da orquestra vencedora dos Emirados Árabes é um velho conhecido do futebol brasileiro. Após não deixar saudades no Flamengo, Paulo Sousa salvou a Salernitana do rebaixamento no Campeonato Italiano em 2023, mas foi aterrissar de vez em um novo projeto esportivo consolidado no Shabab, no ano seguinte. Assim como Igor, ele viveu temporada mágica de estreia na instituição.

— É um cara super de boa, gosta muito de trabalhar, um cara atencioso com todo muito. Sempre está ali para poder ajudar, para poder botar as ideias dele em jogo. A relação é boa com todo mundo no elenco, e por isso que conquistamos tudo nesta temporada. Um grupo unido, não tem essa de vaidade. Claro que todo mundo quer jogar, não tem essa de ficar no banco de reservas, mas também com respeito ao companheiro — revelou o camisa 25, sobre a convivência com Paulo Sousa.

Paulo Sousa, ex-técnico do Flamengo e atual comandante do Shabab Al-Ahli (Foto: Reprodução)

Carreira de Igor Gomes ⚽

Igor Gomes começou no futebol pelo Volta Redonda, equipe localizada no sul do estado do Rio de Janeiro. Destacou-se na Copinha em 2019, aos 18 anos, quando ajudou o time a chegar às quartas de final da competição. No Sub-20, foi transferido para o Coimbra, onde disputou o Campeonato Mineiro de base e chamou atenção do Barcelona.

Foi comprado pelo clube catalão em julho de 2019 para integrar a base do Barça. Estreou com gol pelo sub-19 do time espanhol na Uefa Youth League, em jogo contra o Borussia Dortmund. No entanto, foram poucas oportunidades no Barcelona B.

Assim, ele voltou ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Internacional, em agosto de 2022, em sua primeira oportunidade profissional no país. Estreou no Brasileirão no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino e marcou seu primeiro gol pelo Colorado na Copa do Brasil, na vitória por 3 a 1 sobre o América-MG.

Ao todo, disputou 63 jogos pelo Inter, sendo 34 como titular, com três tentos e uma assistência. Após duas temporadas e meia, foi vendido para o Shabab Al-Ahli, e foi titular em 23 dos 35 jogos que atuou, com um gol e um passe para gol na temporada 2024/25.

🔢 Números do camisa 25 pelo Shabab Al-Ahli na última temporada

35 jogos (23 titular) 1 gol 1 assistência 1.1 cruzamentos por jogo 32% de eficiência nos cruzamentos 1.4 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 2.8 cortes por jogo 0.3 dribles sofridos por jogo 57% de eficiência nos duelos 0.8 faltas por jogo 0.1 cartões amarelos por jogo Nota Sofascore 6.87

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.