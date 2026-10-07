O zagueiro Rodrigão encerrou sua passagem pelo Estrela Vermelha, da Sérvia, após uma temporada de destaque. Ex-Atlético-MG, o defensor conquistou dois títulos pelo clube na temporada 2025/26 e chegou ao Brasil nesta semana para descansar antes de definir os próximos passos da carreira.

Segundo apurou o Lance!, um retorno ao futebol brasileiro não é descartado. Rodrigão já recebeu sondagens de clubes do país, mas pretende aproveitar cerca de uma semana de descanso antes de começar a ouvir possíveis propostas.

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O zagueiro deixa o Estrela Vermelha após conquistar o Campeonato Sérvio e a Taça da Sérvia. Na decisão da segunda competição, contra o Vojvodina, o brasileiro teve papel decisivo ao marcar aos 50 minutos do segundo tempo e levar a partida para a prorrogação. O Estrela Vermelha venceu nos pênaltis por 5 a 4 e ficou com o troféu.

Rodrigão foi decisivo para o Estrela Vermelha (Foto: Divulgação)

Ao todo, Rodrigão disputou 38 partidas pelo clube na temporada, com quatro gols e uma assistência. O defensor ainda participou de três jogos no início da temporada 2026/27 antes de acertar sua saída.

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— Foi uma temporada muito especial para mim, tanto pelo lado coletivo quanto pelo individual. Chegar a um clube da grandeza do Estrela Vermelha, conquistar dois títulos e poder contribuir dentro de campo é algo que vou levar comigo para o resto da carreira — afirmou Rodrigão.

Carreira na Europa

Revelado pelo Atlético-MG, Rodrigão construiu a maior parte da carreira recente no futebol europeu. Antes de chegar ao Estrela Vermelha, o zagueiro passou por Gil Vicente, de Portugal, além de Sochi e Zenit, da Rússia.

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Pelo Zenit, o brasileiro disputou 56 partidas e conquistou seis títulos: três Campeonatos Russos, duas Copas da Rússia e uma Supercopa.

Aos 31 anos, Rodrigão agora avalia o próximo capítulo da carreira. Com sondagens de clubes brasileiros e o retorno ao país como uma possibilidade, o zagueiro deve começar a analisar as opções após o período de descanso.