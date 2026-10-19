Ex-Flamengo, Ryan Roberto marca pelo Shakhtar e celebra fase
Ryan Roberto balança as redes na Ucrânia e ganha ritmo na Europa
Revelado nas categorias de base do Flamengo, o jovem meia-atacante Ryan Roberto segue cumprindo com sucesso seu processo de maturação no futebol europeu. No último domingo (18), o brasileiro foi decisivo ao marcar um dos gols da vitória do Shakhtar Donetsk Sub-21 por 2 a 0 sobre o Kolos, pelo Campeonato Ucraniano da categoria.
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Integrado ao elenco profissional do Shakhtar, Ryan fez sua estreia pela equipe principal em setembro, na vitória por 3 a 0 sobre o Vilkhivtsi, pela Copa da Ucrânia. A utilização do atleta em partidas do Sub-21 faz parte de um planejamento estratégico da comissão técnica para garantir minutagem, ritmo competitivo e bagagem ao garoto no Velho Continente.
— Fico muito feliz por marcar e ajudar a equipe a conquistar essa vitória. Tenho trabalhado bastante para evoluir a cada dia, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Estar em campo é importante para ganhar ritmo, confiança e experiência. Sei que esse processo faz parte do meu crescimento e quero aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível — afirmou a promessa.
Adaptado ao ambiente ucraniano, o ex-rubro-negro enxerga cada atuação na base como um passo fundamental para se firmar definitivamente no time principal do Shakhtar.
— O objetivo é aproveitar cada oportunidade para evoluir, ganhar experiência e estar pronto para contribuir com o Shakhtar sempre que for acionado pela equipe principal — concluiu o jogador.
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