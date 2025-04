Ex-Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira quebra marca histórica por clube inglês

Com o convincente triunfo por 4 a 2 sobre o Tottenham Hotspur, na última rodada da Premier League, o Wolverhampton, treinado por Vitor Pereira, alcançou um feito inédito: a primeira sequência de quatro vitórias seguidas na competição. Jogando em casa, os Wolves superaram os Spurs com gols de Matheus Cunha, Jørgen Strand Larsen, Rayan Aït-Nouri e um gol contra de Djed Spence.

Sequência histórica dos Wolves na Premier League

Southampton (29ª rodada)

A trajetória começou em 15 de março, com uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Southampton. O atacante norueguês Jørgen Strand Larsen brilhou, marcando os dois gols que garantiram os três pontos.

West Ham (30ª rodada)

No dia 1º de abril, os Wolves enfrentaram o West Ham no Molineux em um jogo disputado. Novamente, Strand Larsen foi decisivo, marcando o gol da vitória por 1 a 0. Com esse tento, o norueguês atingiu a marca de 10 gols em sua temporada de estreia na Premier League.

Ipswich (31ª rodada)

O terceiro triunfo veio de forma emocionante, com uma virada fora de casa contra o Ipswich. Os Wolves estavam atrás no placar até os 72 minutos, quando Pablo Sarabia empatou. Aos 84, Strand Larsen apareceu mais uma vez para garantir a vitória por 2 a 1.

Tottenham (32ª rodada)

O jogo que selou o recorde foi de muitos gols. Logo aos dois minutos, Aït-Nouri abriu o placar para os Wolves. Aos 38, um gol contra de Djed Spence ampliou a vantagem. Os Spurs reagiram com Mathys Tel aos 59 minutos, mas Strand Larsen, em grande fase, marcou o terceiro no início do segundo tempo, chegando a 12 gols na temporada.

Nos minutos finais, Richarlison descontou para o Tottenham aos 85, mas Matheus Cunha respondeu imediatamente, selando o 4 a 2 no minuto seguinte.

Strand Larsen celebrou o terceiro gol marcado na vitória sobre o Tottenham junto de Vitor Pereira (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)

O que vem aí para o Wolverhampton?

Embalado, o Wolverhampton agora mira manter a boa fase. Na próxima rodada, o desafio será contra o Manchester United, fora de casa, pela 33ª rodada da Premier League. Após encarar os Red Devils, os Wolves terão pela frente Leicester (casa), Manchester City (fora), Brighton (casa), Crystal Palace (fora) e Brentford (casa).