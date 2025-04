O julgamento do caso de Lucas Paquetá por envolvimento em um esquema de aposta foi adiado por opção da Justiça inglesa. O motivo, que antes não havia sido revelado, veio a público: houve o término da análise do caso, porém não teve nenhuma conclusão, por isso a resolução da acusação contra o ex-Flamengo foi adiada. O julgamento só será retomado em julho, após o fim da temporada.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As informações foram divulgadas pelo repórter Renato Sinese, da "ESPN", durante a transmissão da partida entre Liverpool e West Ham, na manhã deste domingo. Liberado para jogar, Paquetá começou entre os titulares da equipe.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", o julgamento sobre o futuro de Lucas Paquetá não terá um resultado definido antes de junho, quando acabam as competições na Europa. Inicialmente, o prazo para uma decisão era de três semanas, com a audiência iniciando em 17 de março.

Porém, conforme noticiado no veículo britânico, os procedimentos não teriam sido concluídos em tempo devido à complexidade do caso e, por isso, a decisão sobre o futuro do ex-Flamengo no futebol foi adiada a partir de junho.

Relembre o caso

Lucas Paquetá foi acusado de quatro infrações à Regra E5.1 da Federação Inglesa (FA), relacionadas à sua conduta em partidas disputadas pelo West Ham. As supostas violações ocorreriam em jogos contra o Leicester (12 de novembro de 2022), Aston Villa (12 de março de 2023), Leeds United (21 de maio de 2023) e Bournemouth (12 de agosto de 2023).

Lucas Paquetá durante treino do West Ham (Foto: Reprodução/West Ham)

Além dessas acusações, o jogador enfrenta outras duas imputações adicionais. Segundo o jornal britânico "The Sun", Paquetá teria utilizado um segundo telefone, enquanto o dispositivo principal, requisitado pela FA, estava sob custódia da entidade.

➡️CPI das apostas: tio de Paquetá será investigado após pedido de Romário

Ainda segundo a publicação, após a devolução do celular original, o jogador teria descartado o aparelho reserva. A atitude pode ser interpretada como tentativa de obstrução da investigação, o que pode agravar sua situação junto à entidade.