Quanto custa ir para o Mundial de Clubes? Veja valores

Faltam exatos dois meses para o início do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O torneio será disputado nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho e contará com a presença de quatro clubes brasileiros: Palmeiras, Flamengo Fluminense e Botafogo.



Com a proximidade do torneio, muitos torcedores já se organizaram para assistir de perto aos jogos do seu time. Mas, afinal, quanto custa ir ao Mundial? O Lance! Biz fez um levantamento considerando os principais custos de uma viagem aos EUA: passagem aérea, hospedagem, ingressos e alimentação.

✈️ Passagens aéreas

Ida e volta partindo de São Paulo ou Rio de Janeiro: a partir de R$ 3.000 Voos internos entre as sedes (ex: Miami → Nova Jersey): em torno de R$ 400 por trecho

🏨 Hospedagem

Hotel simples (2 estrelas): R$ 500 por diária

Hotel de alto padrão: acima de R$ 1.000 por diária

🎟️ Ingressos

Fase de grupos:

– Ingresso mais barato: US$ 30 ( R$ 176 )

– Ingresso mais caro: US$ 3.332 ( R$ 19.559 )

– Ingresso mais barato: US$ 30 ( ) – Ingresso mais caro: US$ 3.332 ( ) Oitavas de final: US$ 66,90 a US$ 312,20 ( R$ 393 a R$ 1.833 )

US$ 66,90 a US$ 312,20 ( ) Quartas de final: US$ 204,49 a US$ 557,50 ( R$ 1.201 a R$ 3.273 )

US$ 204,49 a US$ 557,50 ( ) Semifinais: US$ 355,65 a US$ 1.215,35 ( R$ 2.089 a R$ 7.132 )

US$ 355,65 a US$ 1.215,35 ( ) Final: US$ 660 a US$ 4.305 (R$ 3.874 a R$ 25.271)

🍔 Alimentação

Fast food: US$ 5 a 10 ( R$ 29 a R$ 59 ) por refeição

( ) por refeição Restaurantes casuais: US$ 15 a 30 ( R$ 88 a R$ 176 )

( ) Jantares mais sofisticados: até US$ 50 (R$ 293)

Vale destacar que a viagem teria outros custos não citados acima, como a emissão de visto para entrar nos Estados Unidos, transporte interno entre as cidades e atividades de lazer, por exemplo.

Custo total depende do tempo de permanência

Quem deseja acompanhar apenas um jogo do seu clube pode gastar entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, considerando voo, ingresso, hotel por 3 dias e alimentação básica. Já o torcedor que quiser acompanhar a fase de grupos completa ou permanecer até a final, o valor pode ultrapassar R$ 30 mil, especialmente se optar por hotéis melhores e setores nobres nos estádios.

Apesar dos altos custos, o Mundial de 2025 promete ser histórico — e inesquecível para quem puder acompanhar de perto.



