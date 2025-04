Em jogo animado, o Wolverhampton venceu o Tottenham em jogo válido pela 32ª rodada da Premier League. A partida aconteceu no Molineux Stadium, em Wolverhampton, na Inglaterra. O duelo teve seis gols, que foram marcados Aït Nouri, Larsen e Matheus Cunha para o Wolves, além de Spence, zagueiro do Spurs, ter marcado contra. Do lado do Tottenham, Mathys Tel e Richarlison estufaram as redes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, as equipes, que estão na parte debaixo da tabela, não tiveram suas posições alteradas. Entretanto, o Wolves encosta no Tottenham. As equipes estão classificadas em 16º e 15º, respectivamente na Premier League.

continua após a publicidade

Wolves x Tottenham: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi um retrato do confronto. O jogo começou eletrizante desde o primeiro minuto de partida e logo aos 2 minutos, o placar foi aberto pelo Wolverhampton, com Aït Nouri. A equipe jogava melhor que o Tottenham, apesar de ter menos posse de bola. O clube, mais uma vez, marcou aos 38 minutos, com gol contra de Spence, deixando o Tottenham contra a parede.

Tottenham e Wolves disputando pela Premier League. (Foto: Justin Tallis/AFP)

➡️ Salah renova com Liverpool: veja as marcas do egípicio pelo clube inglês

No segundo tempo, o Wolverhampton continuou forte, porém o Spurs começou a sair mais para o jogo. O clube conseguiu ir ao ataque, e, aos 19 do segundo tempo, Mathys Tel marcou para o Tottenham. No entanto, o time parecia afobado e ansioso com a bola após balançar as redes, e 5 minutos depois, sofreu o terceiro gol.

continua após a publicidade

Na reta final da partida, o brasileiro Richarlison entrou e marcou para o Tottenham, esquentando a partida. Porém, seguindo a mesma tônica do gol anterior, o time se afobou, e em um minuto, Wolverhampton marcou o quarto, com o também brasileiro Matheus Cunha.

O que vem por aí?

Após a vitória, o Wolverhampton volta a campo novamente no próximo domingo (20) em partida válida pela 33ª rodada da Premier League. O clube confronta o Manchester United, fora de casa, e o jogo será às 10h (de Brasília). O Tottenham, por outro lado, joga na próxima quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela Liga Europa em que o time jogará contra o Frankfurt.