‘Transformam ouro em m*…’: diz treinador dos Spurs ao reclamar de críticas

O treinador do Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, fez um desabafo durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (9), criticando o tom negativo com que parte da imprensa e da torcida trata as conquistas do clube. Segundo o treinador, mesmo os bons momentos da equipe são distorcidos.

- Estão literalmente transformando ouro em m*... quando se trata do Tottenham - disparou o grego-australiano.

A fala foi motivada por um episódio recente envolvendo o atacante Brennan Johnson, que marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Southampton, no último domingo. Nos acréscimos do segundo tempo, o galês sofreu um pênalti, mas a cobrança foi assumida por Mathys Tel. Visivelmente decepcionado por não ter a chance de completar um hat-trick, Johnson precisou ser consolado por companheiros como Cristian Romero e Pedro Porro.

Questionado sobre o lance antes da partida contra o Eintracht Frankfurt, pelas quartas de final da Europa League, Postecoglou lamentou a forma como o episódio foi interpretado.

- Se estivermos vencendo por 2 a 1 amanhã e ganharmos um pênalti no último minuto, quero que o melhor cobrador do time bata. O que importa é vencer - disse o treinador dos Spurs.

- Falam que o time não tem mentalidade vencedora. Mas um time com essa mentalidade marca no último minuto. Fizemos isso, e ainda assim conseguiram transformar isso em algo negativo. É como se vivêssemos em um universo onde tudo que o Tottenham faz está errado - acrescentou, alfinentando a fama negativa do clube.

Durante a mesma coletiva, Postecoglou rebateu especulações sobre sua permanência no comando da equipe, citando diretamente uma matéria publicada pelo tabloide "The Mirror", que sugeria sua saída mesmo em caso de título europeu.

- A ideia geral parece ser que, mesmo se vencermos a Europa League, eu estarei fora. Mas isso não muda minha ambição, meu desejo e minha determinação - respondeu.

O galês Brennan Johnson também se manifestou, explicando que queria bater o pênalti, mas respeitou a escolha do time.

- Como atacante, é claro que quero marcar, ainda mais quando é um pênalti. Mas não sou do tipo que vai brigar por isso - afirmou o atacante dos Spurs.

Temporada complicada para os Spurs

Atualmente, o Tottenham ocupa a 14ª colocação na Premier League e já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra. A Europa League, portanto, representa a única chance de conquistar um título e garantir vaga na próxima edição da Champions League.

O primeiro duelo contra o Eintracht Frankfurt acontece em Londres, com a volta marcada para a próxima quinta-feira (17), na Alemanha. Entre os confrontos, a equipe ainda enfrenta o Wolverhampton pelo Campeonato Inglês.

