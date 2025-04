Patrocinadores do Mundial de Clubes: veja empresas e valores

Faltam exatamente dois meses para o início do Mundial de Clubes, que começa em 14 de junho, em Miami. O torneio marcará a estreia do novo formato com 32 equipes, e promete cifras históricas em premiações, direitos de transmissão e patrocínios. Mesmo assim, a Fifa enfrentou dificuldades para fechar acordos comerciais e ainda não atingiu a meta de patrocinadores inicialmente projetada.



💰 Quem são os patrocinadores até agora?

Até o momento, quatro empresas já foram anunciadas como patrocinadoras oficiais do Mundial: Bank of America, Hisense, AB InBev e Coca-Cola. Além disso, a Tiffany & Co é a parceira oficial responsável pela confecção do novo troféu, que será entregue ao campeão no dia 13 de julho.

Segundo o portal The Athletic, a Fifa pretende fechar até 10 acordos comerciais para o torneio, com valores a partir de US$ 100 milhões por patrocinador (cerca de R$ 587 milhões).

Vale destacar que o jornal britânico The Guardian revelou um embate jurídico envolvendo Coca-Cola e Adidas, duas parceiras históricas da Fifa. Ambas alegaram que o Mundial deveria estar incluído nos acordos já existentes com a entidade — válidos até 2030 — e não ser comercializado separadamente.

📺 DAZN é a parceira de transmissão

A plataforma DAZN foi anunciada como parceira global de mídia. O acordo, avaliado em US$ 1 bilhão (R$ 5,87 bilhões), garante que todos os 63 jogos do Mundial sejam exibidos gratuitamente pela plataforma, com possibilidade de sublicenciamento local para canais de TV e streaming. No Brasil, por exemplo, a DAZN fechou um acordo com a CazéTV.

💸 Premiação do Mundial de Clubes

A Fifa também divulgou os valores de premiação e cotas de participação para as equipes. Os clubes brasileiros — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — receberão US$ 15,21 milhões cada (R$ 89,3 milhões).

Veja os valores de premiação por fase:

Fase de grupos:

🟢 Vitória: US$ 2 milhões (R$ 11,74 milhões)

🟡 Empate: US$ 1 milhão (R$ 5,87 milhões)

🟢 Vitória: US$ 2 milhões (R$ 11,74 milhões) 🟡 Empate: US$ 1 milhão (R$ 5,87 milhões) Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 44 milhões)

US$ 7,5 milhões (R$ 44 milhões) Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 77 milhões)

US$ 13,125 milhões (R$ 77 milhões) Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 123,3 milhões)

US$ 21 milhões (R$ 123,3 milhões) Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 176,1 milhões)

US$ 30 milhões (R$ 176,1 milhões) Campeão: 🏆 US$ 40 milhões (R$ 234,8 milhões)

🔎 Expectativa para novos acordos

Com o torneio prestes a começar, a Fifa ainda corre para atrair mais patrocinadores de peso. Os organizadores apostam na exposição global do evento nos Estados Unidos para atrair grandes marcas e transformar o Mundial em um sucesso também fora de campo.

