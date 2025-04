Robson Bambu, zagueiro com passagens por gigantes do futebol brasileiro, vive um momento positivo no Braga-POR. O defensor, em janeiro, marcou seu primeiro gol entre os profissionais, em clássico frente ao Benfica, e se encontrou no clube português.

Em entrevista ao Lance!, o atleta de 27 anos revelou o sentimento de balançar as redes pela primeira vez na carreira, e detalhou a importância do triunfo na ocasião, onde os Guerreiros do Minho superaram o rival por 2 a 1 fora de casa, no tradicional Estádio da Luz.

- Foi um momento especial para mim, por se tratar de um jogo importante. Depois das celebrações de fim de ano, começar com uma vitória diante do Benfica foi muito importante, fui abençoado com aquele gol. Por ter sido o primeiro gol da minha carreira, se tornou muito mais especial. Pudemos sair de lá vitoriosos, com os três pontos, e fiquei muito feliz não só com o gol, mas com o desempenho da equipe. Se não tivesse sido eu a fazer o gol, e fosse outro, ficaria feliz, porque o mais importante era a vitória do time. Mas eu estava bem focado, acreditando que em uma bola parada a gente poderia fazer o gol, e eu fui abençoado - revelou o zagueiro.

Atualmente, o Braga ocupa a terceira colocação da Liga Portugal, e segue com o objetivo de título. São 60 pontos, nove a menos em relação ao líder Sporting e ao vice-líder Benfica (os Leões lideram pelo saldo de gols superior). Bambu, inclusive, deixou aberta a possibilidade de erguer o troféu.

- A gente vem em um bom momento, de vitórias importantes, ainda mais nessa reta final, onde não podemos facilitar. Na minha cabeça, eu acredito que a gente pode chegar no topo da tabela. A gente sabe do nosso valor e potencial, e é um dos objetivos que eu mentalizo, de chegar em uma segunda colocação, disputar os play-offs de Champions. Sabemos que é difícil, mas o time está bem focado, no passo a passo, e feliz de viver esse momento - afirmou o defensor.

Robson Bambu comemora primeiro gol da carreira, marcado com a camisa do Braga (Foto: Reprodução)

Bambu foi revelado pelas categorias de base do Santos, mas viveu seu melhor momento no Brasil quando defendeu o Athletico-PR, onde conquistou a Copa do Brasil de 2019. Depois de ser comprado pelo Nice, foi emprestado para Vasco, Corinthians e Arouca-POR, antes de ser adquirido em definitivo pelo Braga no último verão europeu.

🔢 Números de Robson Bambu pelo Braga

⚽ 20 jogos

🥅 1 gol

🟨 7 cartões amarelos

✅ 11 vitórias

🟰 3 empates

❌ 6 derrotas