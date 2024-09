Entenda porque Carlos Vinícius não reforçou o Red Bull Bragantino

Carlos Vinícius no Fulham (Foto: Divulgação / Fulham)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 17:04 • Bragança Paulista (SP)

O Red Bull Bragantino esteve muito próximo de fechar a contratação de Carlos Vinícius, mas o negócio melou nas horas finais da janela de transferências, na última segunda-feira (2). O Fulham, clube que detém dos direitos econômicos do atleta, recuou na negociação e chamou o atacante de volta à Inglaterra.

Segundo informações do portal ge, o atacante já até tratava dores na panturrilha na fisioterapia do clube e tirou fotos no centro de treinamento para o anúncio oficial da chegada ao Massa Bruta. Além disso, a família de Carlos também já estava em Bragança Paulista.

No entanto, o jogador teria sido convocado a se apresentar novamente ao Fulham, que desistiu do negócio. Como o contrato ainda não havia sido assinado, o brasileiro teve de cumprir a determinação dos ingleses e não pode ficar no Bragantino. A razão seria a lesão de um dos atacantes do clube europeu, que precisou de Carlos Vinícius novamente no elenco.

Assim, o Red Bull Bragantino encerra a janela de transferências do meio do ano com apenas três contratações. Reforçam o clube o zagueiro Sergio Palacios, vindo do Once Caldas (Colômbia), o meia João Neto, do Famalicão (Portugal), e o atacante Arthur Sousa, do Corinthians.

Carlos Vinícius em ação pelo Fulham; atacante ficou próximo de reforçar o Bragantino (Foto: Divulgação/Fulham)