Gigantes europeus monitoram ídolo que deixou o Real Madrid

Após se despedir do Real Madrid, o ídolo merengue, Lucas Vázquez, já começa a movimentar o mercado de transferências europeu. Após o fim de seu contrato, o lateral-direito espanhol de 33 anos está livre e vem sendo sondado por clubes como Juventus e Besiktas.

Segundo o jornal "Tuttosport", a Juventus planeja uma investida para contratar Vázquez sem custos. O clube italiano busca reforços defensivos e valoriza a experiência do espanhol, que pode atuar como lateral, ala ou ponta-direita. A versatilidade é vista como um trunfo para o técnico Igor Tudor, que utiliza o esquema 3-4-2-1.

Lucas Vázquez comemorando gol em Real Madrid x Alavés por La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)

Mesmo com ofertas da Arábia Saudita, Vázquez prefere seguir na elite do futebol europeu - assim como seu ex-companheiro Luka Modrić, que recentemente assinou com o Milan. Na última temporada, o jogador participou de 52 partidas, marcou dois gols e deu oito assistências, aproveitando a ausência de Dani Carvajal por lesão. Ao longo de sua passagem pelo Real Madrid, Vázquez somou 404 jogos, 38 gols, 73 assistências e um currículo recheado: cinco Champions League, quatro La Ligas e outros títulos de expressão.

Besiktas também entra na disputa por Lucas Vázquez, ex-jogador do Real Madrid

O Besiktas é outro clube interessado na contratação do espanhol. Segundo a imprensa turca, o presidente Serdar Adali já entrou em contato com Vázquez, que analisa a possibilidade de se mudar para Istambul ao lado de sua família. O clube turco busca opções após fracassar nas negociações com Samuel Osayi, do Birmingham, e Kyle Walker-Peters, do Southampton.

Além de Vázquez, o Besiktas também mira Kerem Aktürkoglu, atacante do Benfica que vive conflito com o técnico Bruno Lage.

