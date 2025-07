O Pisa está determinado a investir em Lorran, do Flamengo. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o clube italiano, recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Italiano, tem interesse concreto no meia-atacante de 18 anos e estuda uma investida, apesar da elevada cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Desde que desceu ao sub-20, Lorran vem se destacando nos campeonatos de categorias de base e atraiu o interesse do Pisa, da Itália. O jogador, inclusive, foi um dos destaques do Flamengo na goleada sobre o Bayer Leverkusen em amistoso realizado nesta sexta-feira (18), na Gávea.

continua após a publicidade

Na partida, Lorran fez o primeiro gol da equipe rubro-negra e contribuiu diretamente para o quarto: puxou para o meio e finalizou com categoria na trave. A bola sobrou no pé de Pedro Leão, que não desperdiçou.

O Pisa, time interessado na contratação do jovem, terminou a última disputa da segunda divisão do Campeonato Italiano na segunda colocação, com 76 pontos, garantindo o acesso à Serie A.

continua após a publicidade

Desempenho de Lorran pelo Flamengo

Lorran surgiu no Flamengo como uma das maiores promessas dos últimos anos. O jogador, inclusive, é o mais jovem a marcar um gol na história do clube, com 16 anos, 6 meses e 20 dias em partida válida pelo Campeonato Carioca de 2023, contra o Bangu.

Em 2024, ganhou a confiança de Tite e foi titular da equipe principal por vários jogos enquanto Arrascaeta estava com a seleção uruguaia na disputa da Copa América. O jogador, na época com 17 anos, começou a oscilar e voltou para o sub-20.

Pelo time profissional do Flamengo, Lorran tem três gols e três assistências em 37 partidas, além de uma multa rescisória de 50 milhões de euros para o exterior (cerca de 325 milhões de reais).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.