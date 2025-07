Neste sábado (19), completam-se três anos de um dos anúncios mais aguardados do verão europeu de 2022: a chegada de Robert Lewandowski no Barcelona. O clube catalão, dirigido na época por Xavi, desembolsou 50 milhões de euros para o tirar do Bayern de Munique. O tempo passou e o atacante está prestes a completar 37 anos, porém, envelhecendo como um vinho.

Oficialmente, este sábado marca exatamente o dia em que o polonês assinou o acordo oficial com o Barcelona, dando um pontapé inicial em sua rica trajetória no Barcelona. Desde que chegou ao Camp Nou, o atacante marcou 101 gols em 144 partidas e foi peça fundamental sob os comandos de Xavi Hernández e, agora, Hansi Flick.

Robert Lewandowski comemora gol pelo Barcelona em La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Nesse período, o atacante mostrou que a idade não o afetou, já que mesmo chegando mais velho - e ficando mais velho -, Lewandowski foi essencial nas conquistas dos dois títulos da LaLiga, das duas Copas do Rei e de uma Supercopa da Espanha. Em sua primeira temporada, levou o troféu Pichichi como artilheiro do Campeonato Espanhol, com 23 gols.

Lewandowski melhora a cada temporada no Barcelona

Embora tenha enfrentado momentos de incerteza na temporada 2023/24 - especialmente após rumores de saída com Xavi no comando - Lewandowski deu a volta por cima com a chegada de Flick. Na última campanha, viveu seu melhor momento com a camisa blaugrana: foram 42 gols ao longo do ano, sendo 27 apenas na LaLiga. Apesar da grande marca, não foi suficiente para garantir o segundo Pichichi, que acabou nas mãos de Mbappé, com 31 gols.

Na Champions League, o veterano também foi destaque, com 11 gols marcados na temporada europeia. A dedicação ao longo da pré-temporada demonstra que o polonês ainda mantém o alto padrão físico e técnico, mesmo às vésperas dos 37 anos.

Atualmente, Lewandowski está entre os três atacantes mais velhos da LaLiga. Apenas Iago Aspas (Celta de Vigo), com 38, e Stuani (Girona), com 38 também, superam o polonês em idade. O contrato com o Barcelona vai até 2026, e tudo indica que Lewa ainda tem muito a entregar.

