São Paulo sonda atacante com passagens por Tottenham e Fulham

O São Paulo buscou informações sobre Carlos Vinícius, jogador que estava no Fulham e que também tem passagens por clubes como Tottenham, Benfica e Napoli. A informação foi adiantada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O Lance! apurou que o Tricolor demonstrou interesse no atleta, mas ainda não apresentou uma proposta. A diretoria tem em mente que só irá ao mercado em caso de necessidade — e a busca por um centroavante é vista como uma delas.

A justificativa está relacionada à lesão de Calleri. O atacante passou por cirurgia no ligamento cruzado do joelho e deve perder o restante da temporada. De acordo com informações obtidas pela reportagem, o clube vê com bons olhos as qualidades do ex-Fulham.

No aspecto financeiro, o São Paulo avalia algumas questões. Carlos Vinícius deixou recentemente o Fulham e está livre no mercado, o que pode facilitar uma eventual negociação. Por outro lado, o clube entende que só contratará jogadores que tenham uma folha salarial viável, devido à atual condição financeira da equipe.

Passagens de Carlos Vinícius

Carlos Vinícius teve experiências na base do Santos e Palmeiras. O jogador passou por times como Caldense, Grêmio Esportivo Anápolis, Real Sport Clube, Napoli, Rio Ave, Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV e Fulham.