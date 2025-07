Em amistoso realizado neste sábado (19) no GC Campus AG, na Suíca, Lucas Paquetá fez um gol e deu uma assistência na vitória do West Ham por 3 a 1 sobre o Grasshopper, que deu início à pré-temporada do clube inglês. O brasileiro está sendo julgado pelo possível envolvimento com apostas esportivas, e o resultado só será divulgado em agosto.

Enquanto aguarda o resultado do julgamento, Paquetá se reapresentou ao West Ham para o início da pré-temporada e já se destacou no amistoso realizado neste sábado. Na partida, o camisa 10 deu um belo passe que originou o segundo gol da equipe e converteu a penalidade a favor dos ingleses para decretar o placar de 3 a 1 para os Hammers.

Com parte do time titular em campo, os comandados por Graham Potter ainda contaram com gols de Andrew Irving e Callum Marshall para superar o Grasshopper, da Suíca.

Entenda o caso das apostas de Paquetá

Lucas Paquetá bate pênalti em Grasshopper x West Ham (Foto: Reprodução/Lucas Paquetá)

Acusado em maio de 2024 de envolvimento com apostas esportivas, Lucas Paquetá - revelado pelo Flamengo e atualmente no West Ham - teria, supostamente, forçado cartões amarelos com o intuito de obter ganhos financeiros entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

A FA (Football Association) segue sem anunciar um veredito sobre o caso de Lucas Paquetá. Apesar da gravidade das acusações e do pedido de banimento vitalício por parte da entidade, informações de bastidores apontam que o jogador de 27 anos pode ser inocentado.

Segundo o ex-CEO do Everton, Keith Wyness, que atualmente dirige uma consultoria esportiva voltada a clubes de elite, o desfecho do processo estaria próximo e favorável ao jogador.

— Minhas fontes disseram que o caso já está encerrado e que Paquetá será inocentado — afirmou Wyness no podcast Inside Track, do portal Football Insider.

