Neste sábado (19), o Manchester United deu continuidade à pré-temporada e realizou um amistoso contra o Leeds United, que terminou empatado em 0 a 0. O jogo marcou a estreia de Matheus Cunha, que atuou durante a primeira etapa. O camisa 10 brasileiro agradou Rúben Amorim, e o técnico reconheceu falta de entrosamento: "Ainda não há uma conexão entre ele e o Bruno Fernandes".

O jogador atuou pelos 45 minutos iniciais da partida, antes do treinador rodar todos os titulares, mas não teve destaque. Matheus Cunha não finalizou nem tocou na bola dentro da área adversária. Para Rúben Amorim, o brasileiro precisa de tempo.

— Matheus Cunha mostrou o que precisamos: um jogador entre as linhas que seja realmente agressivo. Vimos isso na última temporada por outro time (Wolves). Esperamos o mesmo agora. Dá para ver que ainda não há uma conexão entre ele e o Bruno Fernandes. Mas vai ser uma boa conexão, porque podemos colocar um jogador como Kobbie Mainoo ou Mason Mount ali. Precisamos aumentar nossa qualidade no terço final — avaliou o treinador.

No início de junho, o Manchester United anunciou a contratação de Matheus Cunha junto ao Wolverhampton, representando a maior aposta dos Red Devils na janela no novo camisa 10 da equipe.

Segundo a imprensa europeia, o bilionário Jim Ratcliffe desembolsou cerca de 62,5 milhões de libras (mais de R$ 470 milhões na cotação atual), valor da multa do atleta junto ao Wolverhampton. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030.

Além de Matheus Cunha, veja outros tópicos de Rúben Amorim na entrevista pós-jogo

— Foi um jogo de pré-temporada. Às vezes, as distâncias entre os setores estavam realmente grandes. Sofremos um pouco quando tentamos pressionar alto, eles davam chutões e ganhavam as segundas bolas. Eles foram perigosos nesses momentos.

Rúben Amorim durante coletiva do Manchester United (Foto: Reprodução)

— Estamos com falta de ritmo. Especialmente no meio-campo, dá para sentir que é difícil fazer a bola rodar. Mas criamos chances. Ainda temos muito a fazer, mas foi um primeiro teste contra um time da Premier League com duas equipes diferentes. Um bom teste — afirmou Rúben Amorim.

