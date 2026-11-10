Ex-Botafogo, John e Igor Jesus têm futuro incerto na Inglaterra
John deseja deixar o Nottingham Forest, enquanto Igor Jesus desperta interesse de outros clubes
O goleiro John, ex-Botafogo, manifestou à diretoria do Nottingham Forest o desejo de deixar o clube na janela de transferências de janeiro de 2027. Sem espaço na equipe inglesa, o brasileiro pretende encontrar um novo destino para recuperar a sequência de jogos e voltar ao radar da Seleção Brasileira.
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Segundo informações da ESPN, o goleiro de 30 anos atravessa um longo período sem atuar e ainda não entrou em campo na temporada 2026/27. Apesar de aparecer entre os relacionados para algumas partidas, John tem permanecido no banco de reservas, situação que motivou o pedido de transferência.
O Nottingham Forest não descarta negociar o jogador, mas estabeleceu condições financeiras para autorizar sua saída. Segundo a apuração, a equipe da Premier League exige pelo menos 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,1 milhões) para abrir conversas com possíveis interessados.
John busca saída do Nottingham Forest para voltar à Seleção
A falta de oportunidades é o principal motivo para a decisão de John. O goleiro não disputa uma partida oficial desde janeiro de 2026 e entende que precisa voltar a atuar regularmente para recuperar espaço no cenário nacional.
Um dos objetivos do brasileiro é voltar a ser considerado para a Seleção Brasileira, algo que depende, entre outros fatores, de uma sequência consistente de apresentações.
Embora esteja disposto a facilitar uma negociação, o Nottingham Forest não pretende liberar o jogador sem receber uma compensação financeira considerada adequada.
Dessa forma, uma eventual transferência dependerá de uma proposta que atenda às exigências do clube inglês.
Cruzeiro já demonstrou interesse em John
Uma possível saída de John do futebol inglês não é assunto novo no mercado de transferências.
No primeiro semestre de 2026, o goleiro despertou o interesse do Cruzeiro, que avaliou a possibilidade de contratá-lo. Entretanto, as conversas não avançaram e o jogador permaneceu no Nottingham Forest.
Com a proximidade da janela de janeiro de 2027, o futuro do ex-Botafogo volta a ganhar destaque. Até o momento, porém, não há informação de uma nova investida do clube mineiro.
A prioridade de John é encontrar uma equipe na qual tenha condições de disputar a titularidade e recuperar o ritmo competitivo.
Igor Jesus também desperta interesse no mercado
Além de John, outro brasileiro do Nottingham Forest pode movimentar a próxima janela de transferências. O atacante Igor Jesus, também ex-Botafogo, recebeu sondagens de clubes interessados em uma possível contratação, segundo a ESPN.
A situação do centroavante, entretanto, é diferente da vivida pelo goleiro. A diretoria do Nottingham Forest considera pouco provável uma negociação de Igor Jesus em janeiro, principalmente pelo valor estabelecido para uma eventual transferência.
De acordo com a apuração, o clube inglês avalia o atacante em aproximadamente 40 milhões de euros (cerca de R$ 249 milhões), quantia que pode dificultar o avanço das conversas com possíveis interessados.
Aos 25 anos, Igor Jesus soma sete partidas e um gol na temporada 2026/27.
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